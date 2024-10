Wanda Nara rompe su silencio por escandalo de Mauro Icardi y 'la China' Suárez

Captura: Telefé.

Wanda Nara admitió haber sido impulsiva al publicar la historia de Instagram que desató la tormenta ("Otra familia que te cargaste por zorra" el 16 de octubre) y que todo el escándalo creció por su silencio. "A veces cuando no querés hablar empiezan a inventar. Es lógico", remarcó.

"Ellos tienen que saber que cualquier mujer se moriría por estar en el lugar. Yo conozco las partes buenas y las partes malas, la vida real no es lo que una muestra en Instagram, cuando estamos tristes no lo mostramos", aseveró la rubia en referencia a su repentino alejamiento de redes sociales.

Wanda Nara contó que no le gustó el silencio de Icardi sobre el tema. "Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío", descubrió.

"Sentí que hubo un quiebre. Después él me dijo que hubo un encuentro y que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo, pero es verdad que no pasó nada", aclaró.