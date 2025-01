Faraón Love Shady deja impactados a sus seguidores con cambio estético

El cantante Faraón Love Shady se volvió nuevamente tendencia en redes sociales. En esta ocasión, fue por publicar un video sometiéndose a un tratamiento de belleza. El clip no tardó en volverse viral en TikTok .

A través de un publicación en sus redes sociales, el cantante defendió su manera de vestir e indicó que no le importan las críticas, ya que lo más importante es que el se sienta feliz.

"Mis diamantes, yo me visto con lo que me hace feliz", fueron las palabras que acompañaron un post donde mostraba su extravagante look. La publicación llegó a los más de 70.000 likes y cientos comentarios de sus seguidores brindadole su apoyo.