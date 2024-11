Netflix: ¿Cuáles son los juegos móviles de marzo 2022 y cómo abrirlos?

Netflix no solo fue el pionero de los servicios de streaming , abriendo paso para que otras productoras puedan crear sus propias aplicaciones , sino que también busca innovar con juegos para sus usuarios.

Los juegos que ofrece Netflix están disponibles para usuarios de dispositivos iOS y Android que tengan la última versión de la plataforma. Es decir, si poseen, por ejemplo, la versión de fábrica, no podrán acceder a las opciones.

Stranger Things en Netflix juegos.

En el lanzamiento de la opción, la plataforma de streaming inició con Stranger Things 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast y Teeter Up. No obstante, hasta marzo del 2022 ha lanzado: