Vendedora llama mentiroso a Castillo: "Dijo que en un país rico no iban a haber pobres"

Durante un informe de América TV, los vendedores ambulantes de un mercado sostienen que no pueden dejar de trabajar un día por falta de ingresos económicos. En ese sentido, una vendedora de bolsas tildó de mentiroso a Castillo Terrones por sus promesas durante la campaña política.

"Si yo no vendo, no como. Ese presidente es un mentirosos, nos dijo que en un país rico no iba a haber pobres, es un mentiroso, miente, cómo engaña al pueblo", precisó.