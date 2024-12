Año Nuevo 2025: el INCREÍBLE ritual que hace Karol G y asegura es la clave de su éxito ¿Es tan poderoso?

Estamos a pocos días de la llegada del Año Nuevo , por lo que millones de personas en todo el planeta están deseosas de conocer nuevas cábalas para que en 2025 no falte fortuna, pero tampoco salud, dinero y amor .

La intérprete de "Mi ex tenía razón" acudió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para ponerse personal con sus fans, deseando que el 2025 sea uno mucho mejor para todos sus seguidores, tras lo cual les dio un consejo que a ella, al parecer, la sirve mucho en su día a día:

"Escriban las cosas que desea, todo lo que sueñan, mírenlo seguido, léanlo cada que puedan, escriban todas las cosas que quieren mejorar en ustedes mismos, sigan esforzándose y sigan creyendo que es posible. No dejen que nadie les arrebate ese sueño".

Asimismo, la reguetonera insistió en la siguiente idea: "Decreten su 2025, piensan en grande, así crear es imposible, así no sepan cómo lo van a lograr, solo háganlo y denle gracias a Dios cada día por eso que viene que es increíble. Eso sí, no dejen de trabaja".

Cábala de karol G para recibir el Año Nuevo 2025.

El mensaje culmina con las palabras de la colombiana agradeciendo por la vida que disfruta en la actualidad: "Gracias, Dios, por todo lo que me has dado y por lo que está por venir. Mi futuro está lleno de sabiduría, salud y relaciones bonitas, que me ayudan a crecer ¡Mis sueños siguen siendo más grandes!".