- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, domingo 12 de octubre: predicciones en el amor y dinero
Finaliza esta semana con pie derecho y la suerte de tu lado. Accede a los pronósticos GRATIS de Josie Diez Canseco para este último día de la semana.
El horóscopo de HOY, domingo 12 de octubre, te ayudará a reflexionar sobre la vida, las emociones y las decisiones personales a través de la interpretación simbólica de los astros. La astróloga Josie Diez Canseco te invita a pensar en tus rasgos de personalidad, tus fortalezas y debilidades según tu signo zodiacal. Además, te brinda su número de la suerte.
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tendrás una conversación con el ser amado en la que enfrentarás errores del pasado. Recibirás un ingreso extra de dinero, aprovecha e inviértelo.
- Número de suerte, 7.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La persona que tanto te atrae comenzará a corresponderte. Hoy recibirás una propuesta de un familiar para abrir un pequeño negocio, aprovecha.
- Número de suerte, 14.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Aprovecha la calma de hoy para reflexionar, tus sentimientos están confusos. Tendrás una grata sorpresa de una amiga muy querida que te visitará hoy.
- Número de suerte, 12.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estás en una etapa de crecimiento y renovación personal que te hace brillar. Recibirás una invitación de un viaje de un familiar, acepta y diviértete.
- Número de suerte, 21.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy te darás cuenta del amor que te tiene alguien muy cercano y que no se atreve a confesártelo. Acepta esa invitación de tus amigos, te divertirás.
- Número de suerte, 11.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Surgirá un desacuerdo familiar que pondrá tenso el ambiente, tratarás de calmar los ánimos. Tu economía se estabilizará, no hagas gatos innecesarios.
- Número de suerte, 2.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu carácter paciente puede transformarse en violento debido a al estrés. Ten paciencia, pronto recibirás noticias de un familiar que viajo por motivo laboral.
- Número de suerte, 4.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día de decisiones, desecharás cargas sentimentales y materiales que no te sirven. Hoy buscarás soluciones inmediatas a los problemas que puedan surgir.
- Número de suerte, 17.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te cuesta manejar la rutina, tu personalidad apasionada podría llevarte a una aventura. Necesitas despejar tu mente, visita a amigos, te ayudarán a desestresarte.
- Número de suerte, 9.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Los reclamos del ser amado te harán pensar que las cosas no están funcionando. Hoy te darás cuenta de que te quejas por cosas sin importancia.
- Número de suerte, 2.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Encontrarás tranquilidad para tomar decisiones que cambien el curso de tu vida afectiva. Hoy preferirás compartir momentos en compañía de tus seres queridos.
- Número de suerte, 6.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El reencuentro con viejas amistades te ayudará a liberarte de tensiones. Te darán las vacaciones que esperabas, haz ese corto viaje te lo mereces.
- Número de suerte, 10.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50