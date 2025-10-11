Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, domingo 12 de octubre: predicciones en el amor y dinero

El horóscopo de HOY, domingo 12 de octubre, te ayudará a reflexionar sobre la vida, las emociones y las decisiones personales a través de la interpretación simbólica de los astros. La astróloga Josie Diez Canseco te invita a pensar en tus rasgos de personalidad, tus fortalezas y debilidades según tu signo zodiacal. Además, te brinda su número de la suerte.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tendrás una conversación con el ser amado en la que enfrentarás errores del pasado. Recibirás un ingreso extra de dinero, aprovecha e inviértelo.

Número de suerte, 7.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La persona que tanto te atrae comenzará a corresponderte. Hoy recibirás una propuesta de un familiar para abrir un pequeño negocio, aprovecha.

Número de suerte, 14.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Aprovecha la calma de hoy para reflexionar, tus sentimientos están confusos. Tendrás una grata sorpresa de una amiga muy querida que te visitará hoy.

Número de suerte, 12.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estás en una etapa de crecimiento y renovación personal que te hace brillar. Recibirás una invitación de un viaje de un familiar, acepta y diviértete.

Número de suerte, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy te darás cuenta del amor que te tiene alguien muy cercano y que no se atreve a confesártelo. Acepta esa invitación de tus amigos, te divertirás.

Número de suerte, 11.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Surgirá un desacuerdo familiar que pondrá tenso el ambiente, tratarás de calmar los ánimos. Tu economía se estabilizará, no hagas gatos innecesarios.

Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu carácter paciente puede transformarse en violento debido a al estrés. Ten paciencia, pronto recibirás noticias de un familiar que viajo por motivo laboral.

Número de suerte, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día de decisiones, desecharás cargas sentimentales y materiales que no te sirven. Hoy buscarás soluciones inmediatas a los problemas que puedan surgir.

Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te cuesta manejar la rutina, tu personalidad apasionada podría llevarte a una aventura. Necesitas despejar tu mente, visita a amigos, te ayudarán a desestresarte.

Número de suerte, 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Los reclamos del ser amado te harán pensar que las cosas no están funcionando. Hoy te darás cuenta de que te quejas por cosas sin importancia.

Número de suerte, 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Encontrarás tranquilidad para tomar decisiones que cambien el curso de tu vida afectiva. Hoy preferirás compartir momentos en compañía de tus seres queridos.

Número de suerte, 6.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: El reencuentro con viejas amistades te ayudará a liberarte de tensiones. Te darán las vacaciones que esperabas, haz ese corto viaje te lo mereces.