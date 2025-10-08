0
¡LO ÚLTIMO!
Falleció Miguel Ángel Russo

Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre: predicciones y tarot gratis para cada signo del zodiaco

Consulta el horóscopo de HOY jueves 9 de octubre de 2025 y conoce lo que los astros anuncian para tu signo zodiacal, según las predicciones de Josie Diez Canseco.

Josie Diez Canseco
Lee el horóscopo de Josie Diez Canseco.
Lee el horóscopo de Josie Diez Canseco. | Imagen: Jairo Huapalla / Diario Líbero.pe
COMPARTIR

El horóscopo HOY jueves 9 de octubre de 2025 anuncia un día favorable para tomar decisiones importantes y actuar con determinación. Según Josie Diez Canseco, los astros impulsan la claridad mental y la energía necesaria para avanzar en proyectos personales o profesionales que requieren un nuevo enfoque.

Lee el horóscopo de Josie Diez Canseco.

PUEDES VER: Horóscopo de Josie Diez Canseco: estas fueron las predicciones del miércoles 8 de octubre

En el ámbito emocional, las predicciones destacan que HOY será ideal para expresar sentimientos y fortalecer la confianza en tus relaciones. La astróloga recomienda dejar atrás tensiones acumuladas y abrirte a conversaciones sinceras que te ayuden a encontrar equilibrio y bienestar.

Predicciones y horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día de sorpresas a nivel afectivo, te harán una declaración de amor que te emocionará. En lo laboral todo saldrá como lo habías planeado.

  • Número de suerte, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Alguien de tu pasado regresará, su interés por ti no te despertará ninguna emoción. Un amigo te ayudará a superar un problema económico.

  • Número de suerte, 11.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Día de conflictos sentimentales que deberás afrontar con madurez. Día de decisiones difíciles pero necesarias para salir del estancamiento.

  • Número de suerte, 3.

CÁNCER: 22 JUN - 2T1 JUL.: Hoy las tristezas quedarán atrás, estarás tan feliz que olvidaras viejos resentimientos. Habrá posibilidades de viajes que te traerán muchos beneficios.

  • Número de suerte, 22.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Estás seguro de tus sentimientos pero un compromiso te asusta, sólo tienes que disciplinarte.Una oferta laboral cambiará radicalmente tu vida, acéptala.

  • Número de suerte, 8

VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Hoy alguien que siempre te trato con mucha consideración te confesará sus sentimientos. Los problemas laborales se solucionarán más pronto de lo que esperas y serán a tu favor.

  • Número de suerte, 14.

LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: El ser amado te demostrará la solidez de su amor en momentos personales muy difíciles. Tu familia te dará la mano en asuntos económicos.

  • Número de suerte, 12.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Estarás de malhumor y surgirán desacuerdos que te enfrentará al ser amado, tranquilízate. Aclararás tu situación laboral gracias a la aparición de un importante documento.

  • Número de suerte, 17

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Experiencias pasadas te han servido para solucionar tus problemas sentimentales. Económicamente las cosas irán mejor que nunca.

  • Número de suerte, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: El verdadero amor llegará a tu vida, será un sentimiento profundo que los unirá. Éxitos y avances en lo profesional, no permitas que los obstáculos te detengan.

  • Número de suerte, 20.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: La inseguridad ha pasado, tu buen ánimo influirá positivamente en tu vida sentimental. Serás solidario con tus compañeros lo que te llevará a convertirte en amigo de todos.

  • Número de suerte, 13.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: El amor llegará a tu vida, alguien que conoces te demostrará lo que siente por ti. Recurrirás a los consejos de tus superiores para poder cumplir con actividades pendientes.

  • Número de suerte, 5.
Josie Diez Canseco
AUTOR: Josie Diez Canseco

Conoce las últimas noticias de Josie Diez Canseco, sus rituales y cómo realizarle una consulta.

Lo más visto

  1. Horóscopo del miércoles 8 de octubre: predicciones y tarot de Josie Diez Canseco

  2. Horóscopo de hoy, jueves 9 de octubre: predicciones y tarot gratis para cada signo del zodiaco

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano