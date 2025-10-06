- Hoy:
Horóscopo de HOY, martes 7 de octubre: predicciones en el amor, según tu signo del zodiaco
Accede al horóscopo de Josie Diez Canseco y conoce qué te depara el destino en el amor, salud y dinero. Además, descubre tu número de la suerte, según tu signo.
Inicia tu nuevo día con el horóscopo de HOY, martes 7 de octubre, y conoce qué tienen preparado los astros en este día. La popular astróloga, Josie Diez Canseco, te ofrece sus pronósticos para que sepas cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo. No te pierdas tu número de la suerte.
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Los conflictos con el ser amado seguirán y hoy se producirá una separación. Cambios en tu trabajo traerán nuevos retos que aceptarás con entusiasmo.
- Número de suerte, 4.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te harán una propuesta que implicará un cambio de casa, conversa con el ser amado. Día de oportunidades que podrías dejar pasar por falta de confianza, busca apoyo.
- Número de suerte, 6.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: El amor llegará a tu vida y no se alejará a pesar de tu desconfianza inicial. Has dejado muchas cosas pendientes, hoy tendrás que organizarte muy bien.
- Número de suerte, 12.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Te dejarás llevar por los demás antes de enfrentar directamente tus problemas afectivos. Día de reconocimientos a tu labor eficiente y responsable, sigue esforzándote.
- Número de suerte, 20.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El ser amado ya tiene claro sus sentimientos, hoy te sorprenderá con una propuesta inesperada. Te estás esforzando por alcanzar tus metas, empieza una etapa muy positiva para ti.
- Número de suerte, 18.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No te dejes deslumbrar por alguien agradable, pero que toma la vida con irresponsabilidad. Se te presentarán muy buenas oportunidades para viajar por motivos de trabajo, aprovecha.
- Número de suerte, 1.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Estarás muy sentimental y prometerás hasta lo imposible, no te dejes llevar por el entusiasmo. Hoy llegará una oportunidad económica que te permita independizarte laboralmente.
- Número de suerte, 2.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día de tensiones y discusiones que te pondrán nervioso y sin saber qué hacer. Tus deseos de seguir progresando te llevarán a actualizarte en temas concernientes a tu trabajo.
- Número de suerte, 15.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Día de felicidad y satisfacciones a nivel sentimental, terminan los conflictos. Tomarás decisiones siguiendo tu intuición y no te equivocarás, hoy terminarás con viejos problemas.
- Número de suerte, 21.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás más atractivo y seductor que nunca, cuidado, podrías provocar celos y molestias. Aleja el pesimismo y apela a tu experiencia, verás que esa gestión la podrás concretar.
- Número de suerte, 9.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tienes que tener paciencia con la persona que te interesa, no trates de forzar situaciones. Es un buen día para los negocios, todos tus planteamientos serán aceptados.
- Número de suerte, 3.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy un nuevo amor llegará a tu vida, tu vida amorosa se consolidará rápidamente. Tu situación laboral se mantendrá estable, pero ten cuidado con personas que te envidian.
- Número de suerte, 8.
