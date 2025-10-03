- Hoy:
Horóscopo de HOY, sábado 4 de octubre: predicciones de Josie Diez Canseco
Revisa el horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, sábado 4 de octubre, y conoce qué te depara el destino este nuevo fin de semana.
El horóscopo de HOY, sábado 4 de octubre, te dejará en 'shock'. Revisa las predicciones del tarot de JosieDiez Canseco y conoce cómo te irá en el amor, salud y dinero de acuerdo a tu signo del zodiaco. Además, sabrás tu número de la suerte.
Horóscopo de HOY, sábado 4 de octubre, de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Estás viviendo un buen momento sentimental, hoy la persona que quieres te dará una sorpresa. No hagas sociedades ni firmes documentos si no estás seguro, busca asesoramiento. Número de suerte 1.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Finalmente, decidirás no volver con esa persona que querías, porque no cambia. Conversarás con personas de mucha experiencia en negocios, escúchalos con atención. Número de suerte 6.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Hoy el ser amado te demostrará de muchas maneras lo mucho que te quiere. Recibirás un dinero que te deben y podrás continuar con los planes que pensabas cancelar. Número de suerte 10.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Alguien que solo te interesa como amigo te hablará de sus sentimientos. Te propondrán una sociedad que te interesara, no te metas en negocios con personas que no conoces bien. Número de suerte 21.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Tus celos te llevarán a discutir con el ser amado, tienes que tener más control de ti mismo. Surgirá un desacuerdo familiar por motivos de dinero, trata de mantenerte al margen. Número de suerte 14.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Un reencuentro te pondrá nervioso, no confundas emoción con amor. Te devolverán un dinero que te debían, pero no inviertas en proyectos familiares, tendrás problemas. Número de suerte 9.
LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Un nuevo amor llegará a tu vida, el compromiso y la estabilidad llegarán rápido. Los buenos resultados de tus inversiones te han dado seguridad, pero no arriesgues demasiado. Número de suerte 4.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Tu espíritu apasionado estará a flor de piel, serás directo con alguien que te interesa. Encontrarás una buena oferta y te entusiasmarás, no es el momento de adquirir más deudas. Número de suerte 19.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Te decepcionará el comportamiento de alguien que te interesaba mucho. Revisarás tus cuentas y te sorprenderá el desbalance que te ocasionó un gasto imprevisto. Número de suerte 17.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: No te desesperes, tu situación sentimental mejorará. Tendrás tendencia a gastar por impulsos, si no paras a tiempo las cosas se te escaparán de las manos, contrólate. Número de suerte 8.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Es momento para actuar y tomar decisiones en lo sentimental, aclara tus dudas. Aunque no estás en un gran momento económico, el dinero para tus compromisos no te faltará. Número de suerte, 7.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Día de momentos maravillosos con el ser amado, que alejarán de tu mente ideas negativas. Es un buen día para pedir préstamos o encontrarás personas que confiarán en ti. Número de suerte, 5.
