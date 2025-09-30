- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Kairat vs Real Madrid
- Cusco vs Garcilaso
- Chelsea vs Benfica
- Atlético vs Frankfurt
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Horóscopo de HOY, miércoles 1 de octubre: lee las predicciones para tu signo zodiacal
Josie Diez Canseco te ofrece su horóscopo GRATIS para que puedas conocer qué te depara el destino en este primer día del nuevo mes de octubre 2025.
El horóscopo de HOY, miércoles 1 de octubre, llega a Líbero para descubrir qué sucederá en el amor, salud y dinero. Sepa cómo el destino influirá en este nuevo comienzo del mes y qué oportunidades se te puede presentar, pero recuerda que todo depende de ti. Además, podrás acceder a tu número de la suerte que te brinda Josie Diez Canseco, según tu signo del zodiaco.
PUEDES VER: Horóscopo del martes 30 de septiembre de 2025: predicción gratis según tu signo del zodiaco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu vida social y tus amistades se renuevan trayendo novedades a tu vida. Una mejoría en tus ingresos te permitirá hacer el viaje que tanto soñabas, pero que no esperabas.
- Número de suerte: 5.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tus problemas afectivos se resolverán más fácil de lo que creías. Te sientes agotado y tus responsabilidades te parecen cargas pesadas, hoy trabajarás a un ritmo muy lento.
- Número de suerte: 14.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Recordar a un amor del pasado te llenará de nostalgia, hoy te comunicarás con esa persona. La oportunidad de hacer una adquisición importante se presentará de improviso.
- Número de suerte: 6.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Día de discusiones que te producirán un gran desgaste emocional. Estarás muy indeciso sobre qué inversión te conviene hacer, analiza tus opciones para no equivocarte.
- Número de suerte: 17.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Después de mucho tiempo disfrutarás de un día de mucha armonía. Te tranquilizarás respecto a gastos imprevistos que no sabías como afrontar, un ingreso extra llegará.
- Número de suerte: 6.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Conocerás a alguien y habrá química de inmediato, se comunicarán muy bien. Contarás con mucha energía y entusiasmo para sacar adelante tus proyectos personales.
- Número de suerte: 3.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: La rutina está deteriorando tu vida sentimental, necesitas recuperar la emoción. Te sentirás inseguro el día de hoy y tu trabajo podría paralizarse, concéntrate en el proyecto.
- Número de suerte: 12.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: No demuestras lo que sientes, lo que le hace dudar al ser amado, sé más comunicativo. Dejarás de lado tu excesiva prudencia, tomarás la iniciativa y tendrás éxito en lo laboral.
- Número de suerte: 8.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Una sensación de soledad te hará sentir angustia, es una situación emocional que pasará. Hoy el estrés te pondrá lento, saca a flote tu carácter persistente, no te paralices.
- Número de suerte: 1.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás muy susceptible y podrías malinterpretar lo que el ser amado diga o haga. Tendrás un gran triunfo laboral que te abrirá nuevas oportunidades
- Número de suerte: 22.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Un pequeño conflicto familiar te permitirá darte cuenta que el ser amado te apoya. Podrás renegociar mejores condiciones y más tiempo para pagar la deuda que tienes.
- Número de suerte: 18.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te sentirás atraído por alguien que toma la vida alegremente y que huye de los compromisos. Muévete, busca contactos, presenta tus papeles a todos los sitios que te interesan.
- Número de suerte: 12.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50