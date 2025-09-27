- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Cusco
- Alianza Lima
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Def. Justicia vs Boca
- Atlético vs Real Madrid
- Retiro AFP
Horóscopo del domingo 28 de septiembre: revisa las predicciones en el amor y dinero
Inicia el último día de la semana con el horóscopo de Josie Diez Canseco para hoy y conoce qué te depara el destino en diversos aspectos de tu vida.
El horóscopo del domingo 28 de septiembre llega a Líbero para que descubras más detalles sobre tu destino. La astróloga, Josie Diez Canseco te presenta sus acertadas predicciones en el amor y dinero, lo único que debes hacer es consultar tu signo del zodiaco. Además, descubre tu número de la suerte que te acompañará en este día.
Horóscopo de Josie Diez Canseco para el domingo 28 de septiembre
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Día feliz para ti, te sentirás contento junto al ser amado. Hoy tu tendencia a preocuparte por cualquier cosa aparecerá por momentos, pero lograrás sobreponerte.
- Número de suerte, 17.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy te darás cuenta de lo mucho que te quieren a pesar de que no demuestras lo que sientes. Empezarás a cambiar y a retribuir lo que recibes.
- Número de suerte, 6.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Por circunstancias ajenas a tu voluntad, te verás involucrado en un asunto confuso. Habrá comentarios y las dudas de personas de tu entorno; espera, las cosas se aclararán solas.
- Número de suerte, 22.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tendrás la oportunidad de pasar momentos de mucha intimidad con la persona que quieres. Tienes tendencia a preocuparte por todo y el estrés te está afectando, descansa.
- Número de suerte, 12.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu carácter dominante y posesivo causará mucha incomodidad al ser amado, cambia de actitud. Te has alejado de tus seres queridos, dedícales más tiempo.
- Número de suerte, 3.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy el ser amado estará más afectuoso que nunca, te sentirás abrumado con tanta atención. Recibirás la visita de un familiar que te llenará de alegría.
- Número de suerte, 8.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Sabes que tu vida afectiva se ha deteriorado, conversa con la persona que amas sin discutir. Hoy un familiar te hará un pequeño detalle que te gustará mucho.
- Número de suerte, 10.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Dedicarás el día a pequeñas tareas en tu hogar que te resultarán muy gratas y te relajarán. Hoy tu ánimo mejorará mucho y terminarás asistiendo a una reunión.
- Número de suerte, 16.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te será difícil expresar lo que sientes el día de hoy, lo que preocupará mucho al ser amado. Harás planes para un corto viaje con tu familia, te conviene hacerlo por tu salud.
- Número de suerte, 12.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy te divertirás con tus amigos, conociendo gente interesante. Hoy recibirás una sorpresa por parte de tus seres queridos, que te fascinará.
- Número de suerte, 20.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Estarás ansioso y nervioso, tratarás de distraerte haciendo varias cosas a la vez. Tendrás un día de gran actividad social, te encontrarás con personas que no veías.
- Número de suerte, 11.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Por no demostrar lo que sientes puedes perder la oportunidad de encontrar el amor. Recibirás noticias del alguien muy querido, que te alegrarán por completo el día.
- Número de suerte, 6.