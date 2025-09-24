- Hoy:
Horóscopo de HOY, jueves 25 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco
Mira el horóscopo de HOY, 25 de septiembre, y conoce qué te deparan los astros de acuerdo a tu signo del zodiaco, así como tu número de la suerte.
El horóscopo de HOY, jueves 25 de septiembre, llega gracias a las predicciones de Josie Diez Canseco. Para conocer cuáles son los cambios que tendrás en el amor, salud y dinero, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. Además, conocerás tu número de la suerte, de acuerdo tu signo del zodiaco.
Horóscopo de HOY, jueves 25 de septiembre, según Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Día de satisfacciones sentimentales, las atenciones del ser amado te hará sentir especial. Llegarán nuevas personas a tu trabajo, lo que aliviará tu carga de responsabilidades. Número de suerte, 22.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: La etapa de inestabilidad está quedando atrás, tu vida afectiva te dará motivos de alegría. Empiezan a desesperarte las promesas económicas que no se cumplen, ten paciencia. Número de suerte, 14.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Lo que anhelas es tranquilidad, el ser amado estará muy impaciente y discutirá por todo. Vives momentos difíciles económicamente, la etapa de crisis ya está llegando a su fin. Número de suerte, 2.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Día de mucha felicidad, tu vida afectiva está atravesando por una etapa de armonía. Es un buen día para los asuntos profesionales, presenta tus proyectos y encontrarás apoyo. Número de suerte, 2.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Confía en el ser amado y no hagas caso de nada de lo que te digan los demás. Un trabajo nuevo y urgente te hará descubrir talentos que no habías explotado, te sentirás bien. Número de suerte, 11.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: No le confíes ni a la persona más cercana tus problemas sentimentales. Buen momento para presentar tus proyectos y hacer planteamientos de mejoras en tu trabajo. Número de suerte, 3.
LIBRA: 23 SET - 22 OCT.: Estarás nervioso por una conversación aclaratoria con el ser amado, las cosas saldrán bien. Día de tensión en tu trabajo, es mejor que postergues tu petición de mejoras económicas. Número de suerte, 8.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Recibirás una invitación de alguien especial, tus sueños sentimentales se harán realidad. Las rivalidades empiezan a desaparecer en tu trabajo, contribuye cediendo un poco. Número de suerte, 16.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Tu popularidad y simpatía van en aumento, hoy te convertirás en el centro de atención. Te dedicarás a tareas que han quedado postergadas por asuntos más importantes. Número de suerte, 5.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Valora lo que tienes sentimentalmente y no te dejes influenciar por personas con ideas liberales. No lo pienses y acepta nuevos retos, se te abrirán oportunidades en lo laboral. Número de suerte, 5.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Los cambios que has venido haciendo en tu vida afectiva darán sus frutos. Los asuntos económicos no están bien aspectados, deja para otro momento cualquier trámite bancario. Número de suerte, 1.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Hoy estarás rodeado de gente que se mostrará muy afectuosa contigo. Tus asuntos de trabajo marcharán sin contratiempos, pero deberás tener cuidado con las envidias de tu entorno. Número de suerte, 21.
