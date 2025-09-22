Horóscopo del martes 23 de septiembre: lee las predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo
Consulta el horóscopo gratis de Josie Diez Canseco para HOY, martes 23 de septiembre. Conoce las predicciones y número de la suerte para tu signo del zodiaco.
El horóscopo de Josie Diez Canseco llega a Líbero este martes 23 de septiembre, para que puedas acceder a las predicciones de la astróloga. ¿Cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo? Ahora lo descubrirás en esta nota, solo busca tu signo del zodiaco y lee los pronósticos, recuerda que también se te brindará tu número de la suerte.
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tu vida sentimental dará un giro para mejorar, habrá más paciencia y comprensión. No te descuides y actualízate profesionalmente, se avecinan cambios en tu trabajo.
- Número de suerte, 11.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Conversa con el ser amado antes de tomar una decisión, el malentendido podría complicarse. Laboralmente, será un día muy positivo, te encontrarás con gente que facilitará tu labor.
- Número de suerte, 15.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy vas a conocer a alguien que te encantará, demuéstrale que te interesa. Se aclarará el malentendido en tu trabajo, las personas que dudaron de ti te ofrecerán disculpas.
- Número de suerte, 6.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Puede ser un día de mucha unión y amor si controlas tu tendencia a discutir. No será necesario que reclames, el reconocimiento que mereces llegará en lo laboral.
- Número de suerte, 20.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No te gusta aceptar que a veces te equivocas, hoy el ser amado te pedirá que cambies. Tu economía no te permite gastos excesivos, recuérdalo y limítate a tu presupuesto.
- Número de suerte, 14.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás desganado y te mostrarás apático con el ser amado, sus iniciativas no te entusiasmarán. Recibirás buenas noticias de una inversión pasada que te dará una gran alegría.
- Número de suerte, 9.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Estás llevando lejos tus demostraciones de simpatía por alguien que has conocido. Empiezas a recuperarte de inversiones desacertadas, las mejoras continuarán.
- Número de suerte, 2.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: La persona que se interesa por ti sentimentalmente se está cansando de tu indecisión. Te ofrecerán un trabajo para tus horas libres, pero mucha atención con la parte económica.
- Número de suerte, 4.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Ten cuidado con los consejos que recibas, guíate por tus sentimientos. Debes estar atento para no tener problemas en tu trabajo, las rivalidades podrían ocasionarte problemas.
- Número de suerte, 5.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La sinceridad terminará con tu angustia, habla con el ser amado del tema que te preocupa. Tus decisiones profesionales deben ser muy bien pensadas, no confíes en tu intuición.
- Número de suerte, 16.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El amor llegará a tu vida inesperadamente, demuestra tus sentimientos. Tienes que tener cuidado con las propuestas que recibas, tanto laborales como de inversión.
- Número de suerte, 3.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Conocerás a alguien que será el amor de tu vida. Llegarás a un acuerdo sobre tus deudas, lo que evitará que tengas que recurrir a más préstamos que solo aumentarían tus deudas.
- Número de suerte, 1.
