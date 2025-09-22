Horóscopo del martes 23 de septiembre: lee las predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo

El horóscopo de Josie Diez Canseco llega a Líbero este martes 23 de septiembre, para que puedas acceder a las predicciones de la astróloga. ¿Cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo? Ahora lo descubrirás en esta nota, solo busca tu signo del zodiaco y lee los pronósticos, recuerda que también se te brindará tu número de la suerte.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tu vida sentimental dará un giro para mejorar, habrá más paciencia y comprensión. No te descuides y actualízate profesionalmente, se avecinan cambios en tu trabajo.

Número de suerte, 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Conversa con el ser amado antes de tomar una decisión, el malentendido podría complicarse. Laboralmente, será un día muy positivo, te encontrarás con gente que facilitará tu labor.

Número de suerte, 15.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy vas a conocer a alguien que te encantará, demuéstrale que te interesa. Se aclarará el malentendido en tu trabajo, las personas que dudaron de ti te ofrecerán disculpas.

Número de suerte, 6.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Puede ser un día de mucha unión y amor si controlas tu tendencia a discutir. No será necesario que reclames, el reconocimiento que mereces llegará en lo laboral.

Número de suerte, 20.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No te gusta aceptar que a veces te equivocas, hoy el ser amado te pedirá que cambies. Tu economía no te permite gastos excesivos, recuérdalo y limítate a tu presupuesto.

Número de suerte, 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás desganado y te mostrarás apático con el ser amado, sus iniciativas no te entusiasmarán. Recibirás buenas noticias de una inversión pasada que te dará una gran alegría.

Número de suerte, 9.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Estás llevando lejos tus demostraciones de simpatía por alguien que has conocido. Empiezas a recuperarte de inversiones desacertadas, las mejoras continuarán.

Número de suerte, 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: La persona que se interesa por ti sentimentalmente se está cansando de tu indecisión. Te ofrecerán un trabajo para tus horas libres, pero mucha atención con la parte económica.

Número de suerte, 4.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Ten cuidado con los consejos que recibas, guíate por tus sentimientos. Debes estar atento para no tener problemas en tu trabajo, las rivalidades podrían ocasionarte problemas.

Número de suerte, 5.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La sinceridad terminará con tu angustia, habla con el ser amado del tema que te preocupa. Tus decisiones profesionales deben ser muy bien pensadas, no confíes en tu intuición.

Número de suerte, 16.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El amor llegará a tu vida inesperadamente, demuestra tus sentimientos. Tienes que tener cuidado con las propuestas que recibas, tanto laborales como de inversión.

Número de suerte, 3.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Conocerás a alguien que será el amor de tu vida. Llegarás a un acuerdo sobre tus deudas, lo que evitará que tengas que recurrir a más préstamos que solo aumentarían tus deudas.