Horóscopo de HOY, domingo 21 de septiembre: predicción de Josie Diez Canseco

El horóscopo de HOY, domingo 21 de septiembre, está a cargo de Josie Diez Canseco. Si quieres conocer cómo te irá este fin de semana en el amor, salud y dinero, entonces tienes que revisar las acertadas predicciones de la conocida tarotista. Además, descubrirás tu número de la suerte de acuerdo a tu signo del zodiaco.

Horóscopo de HOY, domingo 21 de septiembre, de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Tendrás la posibilidad de demostrar lo que sientes, esa persona sabrá apreciarlo lograras ser feliz. Recibirás grandes reconocimientos laborales, hoy obtendrás un trabajo muy delicado, pero tranquila tu habilidad te ayudará a obtener los mejores resultados. Número de suerte, 2.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: En el ámbito afectivo tendrás un día lleno de romanticismo, hoy celebrarás con la persona que amas. El actuar con calma en medio de caos te ayudará a sobrellevar la situación laboral, encontrarás la solución más acertada. Número de suerte, 6.

GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: En el amor la confianza empieza a disminuir, será mejor que se tomen un tiempo a solas para relajarse. Empezarás un nuevo ciclo laboral lleno de responsabilidades y nuevos retos que estarás dispuesto a cumplir, tu perseverancia te llevará al éxito. Número de suerte, 8.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Hoy se abre para ti un período de oportunidades, empezarás por aceptar a esa persona que te ofrece amor. Tus ganas de superación te harán superara cualquier situación laboral, en poco tiempo lograras la tan ansiada independencia económica. Número de suerte, 15.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Comentar tus asuntos sentimentales, traerá inconvenientes en tu vida, ahora aprenderás que debes ser reservada. No descartes esta nueva oportunidad e intenta una conversación con ese superior, verás que escucharan con atención tus propuestas. Número de suerte, 12.

VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Hoy sentirás nostalgia del pasado, no hagas comparaciones y disfruta de lo bueno que la vida te ofrece. Tomarás las decisiones correctas para impulsar tus proyectos, pero ten cuidado, pues habrá gente que buscara desanimarte, trata de ignorarlos. Número de suerte, 10.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Aclararás tus conflictos internos y te sentirás seguro de tus sentimientos, esta vez la felicidad será duradera. Innovar en tu trabajo te traerá excelentes reconocimientos, las ideas que presentes te darán un buen beneficio salarial, sigue adelante. Número de suerte, 1.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Empezarás el día con planes para alejarte de la rutina, la compañía de esa persona será de mucha ayuda. Pronto obtendrás el reconocimiento que buscas, gracias a tu esfuerzo llegaras a situarte entre uno de los mejores, te sentirás orgulloso. Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Hoy amanecerás un tanto desalentada, anímate levanta tu autoestima y superarás este mal momento. Tus planes se van concretando, antes de lo que imagines estarás recibiendo un buen incentivo por todos tus logros, lo compartirás con tus familiares. Número de suerte, 19.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Ya es tiempo de ver la vida diferente y disfrutar plenamente de tus emociones, el amor te sonríe. Las ideas más brillantes fueron las tuyas y sabrán reconocerlo, en cualquier momento te darán un merecido premio a tu entrega y profesionalismo. Número de suerte, 21.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: La persona que te interesa se está poniendo cada vez más difícil, hazte el indiferente y te buscara de inmediato. Terminarás con asuntos pendientes y adelantarás en un proyecto familiar, las ganancias serán mejores de las que esperas. Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: El encuentro que esperabas se dará casualmente, no pierdas el control de tus emociones, todo sucederá con naturalidad. Invertir en un negocio te asegurará la estabilidad que estás buscando, al fin podrás establecerte como siempre lo deseaste. Número de suerte, 14.