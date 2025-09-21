Horóscopo de HOY, lunes 22 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco
Si quieres conocer cómo iniciará esta nueva semana de acuerdo a tu signo del zodiaco, entonces revisa el horóscopo de HOY, lunes 22 de septiembre.
El horóscopo de HOY, lunes 22 de septiembre, lo presenta Josie Diez Canseco. La conocida tarotista peruana te dirá cuáles son los cambios positivos y negativos que habrá en tu vida, así cómo tu número de la suerte para este inicio de semana. Es importante que conozcas que te deparan los astros de acuerdo a tu signo del zodiaco.
Horóscopo de HOY, lunes 22 de septiembre, Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Enfrentarás una situación incómoda con el ser amado, expresa tu molestia abiertamente. Recibirás una excelente oferta de trabajo, analiza los pro y contra, antes de aceptar. Número de suerte, 5.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Tu personalidad dominante provoca tensiones en tu vida afectiva, cambia de actitud. Laboralmente, tomarás decisiones importantes y los resultados serán favorables. Número de suerte, 13.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: Sentimentalmente, tienes que ser muy prudente con lo que digas o tendrás dificultades. Te harán una propuesta muy interesante y lucrativa, te conviene aceptar. Número de suerte, 20.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Un encuentro inesperado marcará el comienzo de un nuevo ciclo en tu vida sentimental. Las mejoras económicas continuarán, tomarás decisiones muy acertadas. Número de suerte, 6.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: No hagas caso de los chismes sobre el ser amado, hay mucha envidia en tu entorno. Hoy todo se retrasará, lo que te llevará a buscar otras alternativas de ganar dinero. Número de suerte, 17
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Conocerás a alguien muy interesante, su inteligencia te fascinará. Buen momento laboral para ti, recibirás la noticia de un aumento o puede llegar una propuesta inesperada. Número de suerte, 12.
LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Un reencuentro te hará pensar en recuperar algo de la felicidad pasada, no te conviene. Tendrás la sensación de que no valoran tu trabajo, no digas nada y espera. Número de suerte, 14.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Estás muy entusiasmado con tu vida sentimental, porque llena tus expectativas emocionales. La reunión de trabajo de hoy será un éxito, lograrás que te apoyen en tus proyectos. Número de suerte, 3
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Hoy el ser amado y tú no necesitarán de muchas palabras para entenderse. La oportunidad laboral que esperabas llegará al fin, no dejes que las dudas te hagan perder tiempo. Número de suerte, 22.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Estarás nervioso por una conversación pendiente con el ser amado, las cosas saldrán bien. Hoy recibirás un inesperado premio y reconocimiento por tu trabajo. Número de suerte, 3.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Estarás tenso, evita reacciones explosivas que terminen con la armonía de tu vida afectiva. Hoy participarás como intermediario en una transacción comercial, te irá bien. Número de suerte, 11.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: No será un buen día para tu vida afectiva, tensiones acumuladas provocarán molestias. Tendrás tendencia a distraerte y te costará concentrarte en tu trabajo. Número de suerte, 19.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50