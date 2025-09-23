- Hoy:
Horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, miércoles 24 de septiembre: predicciones GRATIS
No te pierdas el horóscopo GRATIS de HOY y conoce cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo. Además, podrás conocer tu número de la suerte en este día.
El horóscopo de Josie Diez Canseco te ofrece el tarot más acertado de Internet para este miércoles 24 de septiembre. La astróloga peruana te compartirá sus pronósticos en diversos aspectos de la vida como, amor, salud, dinero y trabajo; según tu signo del zodiaco. Además, accede a tu número de la suerte.
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Muchos rumores sobre el ser amado te llenarán de desconfianza, aclara tus dudas. Es un buen momento para plantear demandas de mejoría en lo laboral, no te lo negarán.
- Número de suerte, 20.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Es hora de mirar en otra dirección, esa persona que te gusta no te conviene. Recibirás una propuesta laboral muy buena económicamente, pero que todo quede por escrito.
- Número de suerte, 11.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Un nuevo amor llegará a tu vida trayendo renovación y esperanzas de felicidad. A pesar de tu carácter independiente, no te conviene trabajar solo tu nuevo proyecto.
- Número de suerte, 8.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Controla tu carácter impulsivo y piensa bien lo que vas a decir al ser amado. Alguien nuevo de tu trabajo te ayudará desinteresadamente con un encargo de último momento.
- Número de suerte, 22.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Estarás muy atractivo hoy, despertarás miradas de admiración e interés sentimental. Recibirás un dinero inesperado de una inversión pasada, podrás olvidarte de tantos sacrificios.
- Número de suerte, 16.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Día de mucho amor que te harán sentir reconfortado, lleno de energía y fortaleza. Terminó la etapa de estancamiento laboral y económico, las propuestas llegan de todos lados.
- Número de suerte, 1.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Después de una larga ausencia regresa el ser amado, será un reencuentro feliz. En momentos de problemas en los que nadie aportará soluciones, tú tomarás decisiones acertadas.
- Número de suerte, 14.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día de desacuerdos sin importancia que terminarán en una discusión, ten paciencia. Te propondrán un trabajo de medio tiempo relacionado con ventas, acepta, te irá bien.
- Número de suerte, 6.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Comentar tu vida privada ya te ha traído problemas, recuérdalo, hoy tendrás una reunión. Se presentarán oportunidades laborales con muy buenas perspectivas, aprovecha.
- Número de suerte, 4.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Evita discusiones por diferencias de opiniones, a veces cediendo se gana más. Dedicarás el día a poner en claro un asunto de papeles bastante complicado, busca asesoría.
- Número de suerte, 9.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy encontrarás el momento oportuno para hablar de tus sentimientos. Cambios positivos en tu trabajo terminarán con los rumores de inestabilidad que te ponían nervioso.
- Número de suerte, 12.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Cuidado con dejarte llevar por la tentación, podrías quedarte solo, aclara tus sentimientos. Laboralmente, será un día de satisfacciones, lograrás dar solución a asuntos complicados.
- Número de suerte, 13.
