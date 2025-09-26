- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Nassr vs. Al Ittihad
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Retiro AFP
Horóscopo de HOY, sábado 27 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco
Revisa el horóscopo de Josie Diez Canseco para HOY, sábado 27 de septiembre, y conoce cuáles son los cambios que habrá en tu vida.
El horóscopo de HOY, sábado 27 de septiembre, ya está disponible en Líbero. Si quieres conocer cómo te irá en el amor, salud y dinero de acuerdo al tarot de Josie Diez Canseco, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. Además, sabrás tu número de la suerte, de acuerdo a tu signo del zodiaco.
Horóscopo de HOY, sábado 27 de septiembre
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Tu vida afectiva está en un buen momento, hay comprensión y mucho amor. Alguien cercano te pedirá un favor económico, busca una disculpa, porque perderías tu dinero. Número de suerte, 6.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Día de discusiones y malas reacciones tanto de tu parte como del ser amado. Alguien que has conocido hace poco te propondrá un negocio, te conviene aceptar. Número de suerte, 15.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu vida afectiva necesita cambios para salir de la rutina, acepta los planes del ser amado. Un negocio relacionado con ventas te interesará bastante, y te arriesgarás. Número de suerte, 9.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Con tolerancia y amor estás logrando que tu vida sentimental sea estable. Las mejoras económicas no llegarán si insistes en lo mismo, es momento de cambiar. Número de suerte, 17.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Estarás con necesidad de afecto, el ser amado te dará toda la atención que quieres. Un asunto familiar imprevisto te obligará a gastar tus ahorros, pero te podrás recuperar. Número de suerte, 4.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Sentimentalmente, tu día será de mucha armonía y unión, pasarás gratos momentos. No insistas con reclamar algo que sabes que ya está perdido, habrá cambios en lo laboral. Número de suerte, 12.
LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Estás llevando al límite la paciencia del ser amado con celos y reclamos, cambia de actitud. Estás gastando más de lo que tienes, contrólate y empieza a reajustar tu presupuesto. Número de suerte, 11.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Hoy la comprensión y paciencia del ser amado evitará que tu vida afectiva se vea afectada. Deja de angustiarte por el dinero, podrás enfrentar los gastos que se vienen. Número de suerte, 18.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Estás descuidando tu vida sentimental y el ser amado extraña tus atenciones. Hoy te propondrán un negocio con muy poco riesgo y ganancias rápidas, no dudes y aprovecha. Número de suerte, 3.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Hoy hablarás con el ser amado de sus problemas, tu vida afectiva dará un giro positivo. Será un día de decisiones arriesgadas y ganancias inesperadas, ahorra y no gastes. Número de suerte, 20.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Hoy no habrá grandes novedades en tu vida sentimental, tu día transcurrirá en total armonía. Se solucionarán tus asuntos económicos, la providencia pondrá en tu camino ayuda. Número de suerte, 5.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Hoy tu atractivo llamará la atención, te verás en situaciones incómodas con el ser amado. Dedícale toda tu atención a tu nuevo proyecto y olvídate de todo lo demás. Número de suerte, 1.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50