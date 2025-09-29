- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Programación fecha 12
- Sporting Cristal vs. Ayacucho
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Horóscopo de HOY, lunes 29 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco
Mira el horóscopo de Josie Diez Canesco HOY, lunes 29 de septiembre, y conoce cómo te irá este inicio de la semana, según tu signo del zodiaco.
El horóscopo de HOY, lunes 29 de septiembre, llegó gracias a Josie Diez Canseco, A poco de que se termine el mes, es importante que conozcas cuáles son los cambios positivos y negativos que tendrá tu vida, de acuerdo a tu signo del zodiaco. Además, sabrás tu número de la suerte totalmente gratis.
Horóscopo de HOY, 29 de septiembre, de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Hoy los celos te pondrán en una situación incómoda y de mucha tensión, contrólate. Destacarás en una reunión de trabajo, tus ideas serán las que predominen sobre los demás. Número de suerte 1.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: No dudes de las intenciones de esa persona especial que siempre te apoya. Laboralmente, tus esfuerzos empiezan a ser recompensados, pero no significa que debas confiarte. Número de suerte 7.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En medio de rumores que harían dudar a cualquiera, la confianza del ser amado te dará seguridad. Recibirás una noticia relacionada con mejoras en tus ingresos. Número de suerte 15.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Tu amor se pondrá a prueba, descubrirás una mentira que te dolerá. Algo que firmaste sin prestar atención te ocasionará problemas legales, necesitarás la ayuda profesional. Número de suerte 17.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Tienes muchas dudas con respecto a tu vida sentimental, tranquilízate. Es un buen momento para compras importantes, no te negarán el crédito, aprovecha. Número de suerte, 3.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Olvídate de los consejos de los demás, pueden ser bien intencionados pero están equivocados. Día de buenas noticias a nivel laboral, te renovarán el contrato. Número de suerte, 12.
LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Antes de ilusionarte con un compromiso, estabiliza primero tu vida sentimental. Estás en una etapa de desánimo, nada te motiva laboralmente, esfuérzate y sobreponte. Número de suerte 6.
ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Tu vida afectiva que has iniciado con tantos sueños, hoy sufrirá su primera crisis. No te preocupes por las críticas negativas a tu trabajo, son provocados por la envidia. Número de suerte 9.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Hoy conocerás a alguien que tratará de ser parte de tu vida. Antes de exponer tu proyecto analízalo bien, de cómo llegues a tus superiores dependerá de que lo aprueben. Número de suerte 2.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Hoy conocerás a alguien y te sentirás seguro de que es la persona ideal para ti. Estarás tentado a dejar de lado tus compromisos por un trabajo que no es urgente. Número de suerte 11.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Tu vida sentimental marcha bien y te seguirá dando alegrías. Tu trabajo es reconocido y recompensado, lo que te hace sentir incentivado, hoy te darán encargos adicionales. Número de suerte 5.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Una gran tentación llegará a tu vida, despertará en ti una pasión muy intensa. Hoy te será fácil conciliar y llegar a acuerdos sobre el proyecto que tienes que trabajar en equipo. Número de suerte 16.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50