Horóscopo de HOY, lunes 29 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco

Mira el horóscopo de Josie Diez Canesco HOY, lunes 29 de septiembre, y conoce cómo te irá este inicio de la semana, según tu signo del zodiaco.

Revisa el horóscopo de Josie Diez Canseco del lunes 29 de septiembre.
El horóscopo de HOY, lunes 29 de septiembre, llegó gracias a Josie Diez Canseco, A poco de que se termine el mes, es importante que conozcas cuáles son los cambios positivos y negativos que tendrá tu vida, de acuerdo a tu signo del zodiaco. Además, sabrás tu número de la suerte totalmente gratis.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: descubre las predicciones de tu signo zodiacal hoy.

Horóscopo de HOY, 29 de septiembre, de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Hoy los celos te pondrán en una situación incómoda y de mucha tensión, contrólate. Destacarás en una reunión de trabajo, tus ideas serán las que predominen sobre los demás. Número de suerte 1.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: No dudes de las intenciones de esa persona especial que siempre te apoya. Laboralmente, tus esfuerzos empiezan a ser recompensados, pero no significa que debas confiarte. Número de suerte 7.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En medio de rumores que harían dudar a cualquiera, la confianza del ser amado te dará seguridad. Recibirás una noticia relacionada con mejoras en tus ingresos. Número de suerte 15.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Tu amor se pondrá a prueba, descubrirás una mentira que te dolerá. Algo que firmaste sin prestar atención te ocasionará problemas legales, necesitarás la ayuda profesional. Número de suerte 17.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Tienes muchas dudas con respecto a tu vida sentimental, tranquilízate. Es un buen momento para compras importantes, no te negarán el crédito, aprovecha. Número de suerte, 3.

VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Olvídate de los consejos de los demás, pueden ser bien intencionados pero están equivocados. Día de buenas noticias a nivel laboral, te renovarán el contrato. Número de suerte, 12.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Antes de ilusionarte con un compromiso, estabiliza primero tu vida sentimental. Estás en una etapa de desánimo, nada te motiva laboralmente, esfuérzate y sobreponte. Número de suerte 6.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Tu vida afectiva que has iniciado con tantos sueños, hoy sufrirá su primera crisis. No te preocupes por las críticas negativas a tu trabajo, son provocados por la envidia. Número de suerte 9.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Hoy conocerás a alguien que tratará de ser parte de tu vida. Antes de exponer tu proyecto analízalo bien, de cómo llegues a tus superiores dependerá de que lo aprueben. Número de suerte 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Hoy conocerás a alguien y te sentirás seguro de que es la persona ideal para ti. Estarás tentado a dejar de lado tus compromisos por un trabajo que no es urgente. Número de suerte 11.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Tu vida sentimental marcha bien y te seguirá dando alegrías. Tu trabajo es reconocido y recompensado, lo que te hace sentir incentivado, hoy te darán encargos adicionales. Número de suerte 5.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Una gran tentación llegará a tu vida, despertará en ti una pasión muy intensa. Hoy te será fácil conciliar y llegar a acuerdos sobre el proyecto que tienes que trabajar en equipo. Número de suerte 16.

