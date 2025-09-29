Horóscopo de HOY, lunes 29 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco

El horóscopo de HOY, lunes 29 de septiembre, llegó gracias a Josie Diez Canseco, A poco de que se termine el mes, es importante que conozcas cuáles son los cambios positivos y negativos que tendrá tu vida, de acuerdo a tu signo del zodiaco. Además, sabrás tu número de la suerte totalmente gratis.

PUEDES VER: Revisa las predicciones de Josie Diez Canseco del domingo 28 de septiembre

Horóscopo de HOY, 29 de septiembre, de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: Hoy los celos te pondrán en una situación incómoda y de mucha tensión, contrólate. Destacarás en una reunión de trabajo, tus ideas serán las que predominen sobre los demás. Número de suerte 1.

TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: No dudes de las intenciones de esa persona especial que siempre te apoya. Laboralmente, tus esfuerzos empiezan a ser recompensados, pero no significa que debas confiarte. Número de suerte 7.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En medio de rumores que harían dudar a cualquiera, la confianza del ser amado te dará seguridad. Recibirás una noticia relacionada con mejoras en tus ingresos. Número de suerte 15.

CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Tu amor se pondrá a prueba, descubrirás una mentira que te dolerá. Algo que firmaste sin prestar atención te ocasionará problemas legales, necesitarás la ayuda profesional. Número de suerte 17.

LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Tienes muchas dudas con respecto a tu vida sentimental, tranquilízate. Es un buen momento para compras importantes, no te negarán el crédito, aprovecha. Número de suerte, 3.

VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Olvídate de los consejos de los demás, pueden ser bien intencionados pero están equivocados. Día de buenas noticias a nivel laboral, te renovarán el contrato. Número de suerte, 12.

LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Antes de ilusionarte con un compromiso, estabiliza primero tu vida sentimental. Estás en una etapa de desánimo, nada te motiva laboralmente, esfuérzate y sobreponte. Número de suerte 6.

ESCORPIO: 23 OCT - 22 NOV.: Tu vida afectiva que has iniciado con tantos sueños, hoy sufrirá su primera crisis. No te preocupes por las críticas negativas a tu trabajo, son provocados por la envidia. Número de suerte 9.

SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Hoy conocerás a alguien que tratará de ser parte de tu vida. Antes de exponer tu proyecto analízalo bien, de cómo llegues a tus superiores dependerá de que lo aprueben. Número de suerte 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Hoy conocerás a alguien y te sentirás seguro de que es la persona ideal para ti. Estarás tentado a dejar de lado tus compromisos por un trabajo que no es urgente. Número de suerte 11.

ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Tu vida sentimental marcha bien y te seguirá dando alegrías. Tu trabajo es reconocido y recompensado, lo que te hace sentir incentivado, hoy te darán encargos adicionales. Número de suerte 5.

PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Una gran tentación llegará a tu vida, despertará en ti una pasión muy intensa. Hoy te será fácil conciliar y llegar a acuerdos sobre el proyecto que tienes que trabajar en equipo. Número de suerte 16.