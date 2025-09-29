Horóscopo de HOY, martes 30 de septiembre de 2025: predicción gratis según tu signo del zodiaco

No te pierdas el horóscopo de HOY, martes 30 de septiembre y accede a los pronósticos de Josie Diez Canseco. ¿Cómo te irá en el amor, salud, dinero y negocios? Todas las respuestas están en Líbero, lo único que debes hacer es buscar tu signo del zodiaco, además, descubre tu número de la suerte.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy te presentarán a alguien que te encantará desde el primer instante. Por ausencia de alguien de tu trabajo te encargarán un asunto vinculado con ventas, te irá bien.

Número de suerte, 10.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu tolerancia y capacidad de disculpar será puesto a prueba por alguien muy querido. Después de esfuerzo, al fin llegan las recompensas, empezarás a disfrutar de prosperidad.

Número de suerte, 5.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La forma de expresar tus sentimientos será tierno, el ser amado lo disfrutará. La flexibilidad y espíritu de conciliación te permitirán formar parte de un equipo de trabajo.

Número de suerte 4.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Los amores platónicos no te interesan, tomarás la iniciativa con esa persona que te gusta. Los beneficios económicos de inversiones realizadas al fin empezarán a llegar.

Número de suerte 7.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tus problemas sentimentales terminarán, hoy desaparecerán de tu mente las ideas negativas. Tu trabajo marchará sin contratiempos, recibirás un dinero con el que no contabas.

Número de suerte 12.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Es un buen día para demostrar a la persona que quieres tus sentimientos. Te asociarás en un negocio pequeño, las entradas no serán abundantes, pero sí constantes.

Número de suerte 11.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Impactarás y llamarás la atención a donde vayas, pero cuidado con dejarte seducir. Estarás de malhumor y podrías discutir con alguien importante de tu trabajo, contrólate.

Número de suerte 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Habla con sinceridad y no te calles las molestias que te ha causado el ser amado. Revisa muy bien tus obligaciones pendientes, porque podrías olvidarte de pagar algo importante.

Número de suerte 15.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Una decepción te ha dejado huellas profundas y te cierras al amor, pero hoy algo cambiará. Tu economía mejorará, podría ser por un aumento o por un nuevo trabajo que te ofrecerán.

Número de suerte 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Presta más atención a tu vida sentimental y te darás cuenta de que las cosas no van bien. Tienes ante ti una gran propuesta de inversión, no lo dudes más, recurre a tus ahorros.

Número de suerte 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy encontrarás a alguien con tus mismas ideas que te dará las atenciones que pides. Trabajarás en tu proyecto con mucha fe y entusiasmo, alcanzarás el éxito.

Número de suerte 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Día muy feliz en el amor, el ser amado se mostrará complaciente en todo. Tu buena imagen laboral podría terminar hoy si te dejas llevar por la impaciencia.