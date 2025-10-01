- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Horóscopo de HOY, jueves 2 de octubre: predicción de Josie Diez Canseco
Revisa el horóscopo de HOY, jueves 2 de octubre, y conoce cómo te irá en el amor, salud y dinero, de acuerdo a tu signo del zodiaco.
El horóscopo de HOY, jueves 2 de octubre, llega gracias a Josie Diez Canseco. Si quieres conocer qué te depara el destino para este nuevo mes de acuerdo a tu signo del zodiaco, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. Además, sabrás cuál es tu número de la suerte.
Horóscopo de HOY, jueves 2 de octubre
ARIES: 20 MAR - 19 ABR.: El resentimiento por problemas con la persona que quieres te hará pensar en terminar. Tendrás problemas por dejar trabajos pendientes que consideras de poca importancia. Número de suerte 10.
TAURO: 20 ABR - 20 MAY.: Estarás propenso a exagerar por todo, es mejor que te calmes. Será un excelente día laboral para ti, todos estarán de acuerdo con tus ideas y te ayudarán a concretarlas. Número de suerte 3.
GÉMINIS: 21 MAY - 21 JUN.: No seas tan confiado y no cuentes a nadie tus asuntos íntimos. Tus compañeros harán fuertes críticas a tu trabajo, procura no desanimarte, analiza cada opinión. Número de suerte 14.
CÁNCER: 22 JUN - 21 JUL.: Proyectarás una gran fuerza interior que te dará un atractivo especial. Laboralmente, será un día muy positivo, te renovarán un contrato o pasarás muy bien una entrevista de trabajo. Número de suerte 19.
LEO: 22 JUL - 22 AGO.: Dedicas más tiempo a tus propias actividades que a tu vida afectiva, organízate mejor. Tienes trabajo pendiente y no sabrás por donde empezar, revisa tus prioridades. Número de suerte 8.
VIRGO: 23 AGO - 22 SET.: Quedándote, solo no desaparecerá la melancolía que sientes, retoma tu vida social. Contarás con un gran poder de convencimiento, aprovecha para plantear tus ideas en lo laboral. Número de suerte 6.
LIBRA: 23 SET. - 22 OCT.: Conversarás con el ser amado sobre un asunto que ha causado incomodidad. Día tranquilo, en tu trabajo no habrá contratiempos, todos tus planes se concretarán. Número de suerte 1.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Ya es hora de que dejes atrás las decepciones del pasado. El dinero que pensabas cobrar hoy no llegará, será un retraso un poco largo, pero finalmente llegará a tus manos. Número de suerte 4.
SAGITARIO: 23 NOV - 22 DIC.: Hoy el ser amado necesitará de mucho apoyo emocional, pero estarás muy ocupado. Te beneficiarás con los cambios que se darán en tu trabajo, pero es importante que estudies. Número de suerte 15.
CAPRICORNIO: 23 DIC - 21 ENE.: Un antiguo amor te pondrá nostálgico y pensarás que nada te puede hacer olvidar. Laboralmente, será un día de buenas noticias, alguien que conoces te apoyara inesperadamente. Número de suerte 6.
ACUARIO: 22 ENE - 17 FEB.: Alguien muy interesado en ti y que vale la pena te confesará sus sentimientos. Tus problemas económicos los resolverás con ingresos por trabajos extras. Número de suerte 5.
PISCIS: 18 FEB - 19 MAR.: Notarás callado y preocupado al ser amado, trata de apoyarlo sin invadir su privacidad. En tu trabajo te darán total libertad de decisión, con lo que te demostrarán que confían en ti. Número de suerte 7.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50