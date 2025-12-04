En las últimas semanas se ha viralizado una lista de infieles en Perú, documento en el cual miles de personas han decidido contar sus diversos casos de infidelidades por parte de hombres en el país. El archivo, que cuenta con nombres, detalle de cada situación y hasta capturas de pantalla, es uno de los más buscados por usuarios en redes sociales, que sin duda han encontrado en él, una forma de fomentar el 'chisme' y morbo.

Lo que primero inició con un documento de Excel que se fue llenando de forma progresiva y sin tanta masividad, llegó a ser tan viral que ahora miles de usuarios al día buscan sin cansancio la web para compartir sus casos o simplemente leer lo que la plataforma contiene.

Actualizan lista de infieles en Perú: "la lista negra de las girls"

Como mencionamos líneas atrás, el documento público al que todo el mundo tenía acceso fue eliminado por su masividad, para luego convertirlo en una página web en la que se expone a miles de hombres por supuestas actitudes desleales.

Registro Nacional de Infieles en Perú: usuarios crean el RNI

¿Qué contiene?

Más de 9 279 reportes públicos registrados desde su lanzamiento.

registrados desde su lanzamiento. Formulario de denuncias que permite reportar casos de infidelidad, solicitando datos como nombres, apellidos, edad, género y una descripción del hecho.

que permite reportar casos de infidelidad, solicitando datos como nombres, apellidos, edad, género y una descripción del hecho. Testimonios adjuntos donde los usuarios pueden narrar detalles del caso.

donde los usuarios pueden narrar detalles del caso. Buscador interno para localizar personas por nombre y apellido.

para localizar personas por nombre y apellido. Estadísticas actualizadas del portal, que incluyen:

del portal, que incluyen: Departamentos con mayor cantidad de reportes.

Rangos de edad con mayor incidencia, encabezados por jóvenes de 18 a 25 años , seguidos del grupo 26 a 35 .

, seguidos del grupo . Inclusión de todos los géneros, sin restringirse únicamente a una “lista de hombres infieles”.

Cabe precisar que este documento ya fue dado de baja y no se puede encontrar en ninguna plataforma web. Además, es preciso señalar a todos los usuarios que solo ingresen a páginas web autorizadas y protegidas, ya que en esta época del año, delincuentes crean webs con la finalidad de robar datos personales.

¿Cuáles son los peligros de exponer datos personales en Perú?

En el Perú, exponer datos personales sin autorización constituye una infracción grave según la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, ya que vulnera el derecho a la privacidad y puede derivar en sanciones administrativas y responsabilidades civiles. Publicar nombres, edades, fotografías o cualquier información que identifique a una persona sin su consentimiento puede generar riesgos como suplantación de identidad, extorsión, perjudicar su reputación o afectar su seguridad.

La normativa peruana establece que todo tratamiento de datos debe ser informado, legítimo y consentido; de lo contrario, quien difunda información personal podría enfrentar multas de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y eventuales procesos legales por daños y perjuicios.