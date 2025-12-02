¿Participaste en La lista negra de las girls? Conoce si enfrentarías graves delitos por exponer datos privados

En la reciente semana, La lista negra de las girls se ha popularizado en redes sociales, principalmente en TikTok, puesto que en un documento de Excel se estuvieron registrando nombres, apellidos e historias de presuntos hombres infieles del Perú. Si bien esta situación ha generado algunas risas entre los usuarios, se alerta que tendría consecuencias legales, ya que incurriría en graves delitos.

Mediante la plataforma digital se publicaron videos que mostraban un registro de supuestos casos de infidelidad cometidos por varones. En la lista se encontraron un aproximado de 3 mil nombres, detallando la situación de los hechos. Pero esta exposición de datos personales vulnera la privacidad e incluso podría ser calificado como acto de difamación. Revisa más detalles al respecto.

La lista negra de las girls: ¿qué delitos se enfrentarían?

De acuerdo a la información proporcionado por LP - Pasión por el Derecho, La lista negra de las girls estaría incurriendo en diversos delitos como difamación agravada, violación a la intimidad agravada, difusión de materiales con contenido sexual y uso indebido de archivos computarizados.

LP entrevistó a abogados penalistas, quienes detallaron sobre los delitos que enfrentaría el creador de la lista negra y los encargados de exponer los datos personales. Conoce todo lo que debes saber al respecto para mantenerte alerta de las posibles consecuencias que afrontarían los responsables:

Delito de difamación agravada: se establece si la información publicada es falsa. La sanción alcanzaría no menos de uno ni más de tres años y 120 a 365 días-multa.

Delito de violación a la intimidad agravada: se contempla si la información fuese cierta, pero se comprueba que se obtuvo mediante conversaciones privadas, fotos o videos.

Delito de difusión de imágenes con contenido sexual: esta infracción está estipulado en el artículo 154-B del Código Penal y se cumpliría si en caso se incluyen imágenes con contenido sexual o sugestivo.

Delito de uso indebido de archivos computarizados: La lista negra de las girls se difundió mediante las plataformas y contiene información personal sin autorización.

Si bien La lista negra de las girls ha causado gracia entre los usuarios de las redes sociales, es importante tener en cuenta que la difusión de contenido privado es un delito, sumado a que la información compartida no ha sido verificada como verdadera, lo que podría afectar la honra y reputación de las personas incluidas en el documento.