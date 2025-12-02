- Hoy:
Última hora: se registra movilización en Evitamiento rumbo al Congreso y se interrumpe el tránsito vehicular
Se informa sobre una reciente manifestación por la Vía de Evitamiento con sentido al sur, lo que ha generado gran congestión vehicular. Conoce más detalles.
¡A tomar precauciones! Este martes 2 de diciembre, se registra una manifestación de mineros por la Vía de Evitamiento, lo que ha generado que los buses y autos que iban con dirección al sur, se vean afectados debido al congestionamiento vehicular. Según los informes, esta movilización se desarrolla minutos antes de la 1:00 p. m.
Lima Expresa informó mediante sus redes sociales sobre esta protesta de trabajadores del rubro minero, que han decidido tomar las calles, y dirigirse rumbo al Congreso de la República. Por el momento, no se conoce cuál es el objetivo de esta movilización o qué reclamaran al parlamento.
Se detiene el tránsito en la Vía de Evitamiento con sentido al sur.
Se precisa que el congestionamiento vehicular se registra desde el Puente Caquetá, que cruzan los distritos de San Martín de Porres y el Rímac, hasta el Puente Rayitos del Sol. Esta situación ha ocasionado que vehículos que venían desde el sentido norte no puedan avanzar a su destino.
Por otro lado, los manifestantes se encuentran acompañados por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes buscan evitar cualquier tipo de acción violenta. Se espera que en los próximos minutos se restablezca el tránsito con normalidad.
Le recomendamos que tome rutas alertas si en caso su punto de llegada tenga otras alternativas de acceso, o en todo caso, exhortamos a la paciencia. La PNP seguramente tomará acciones para que se libere una de las vías y los vehículos avancen.
