Se filtra escena de 'AFHS' y actriz protagonista de la serie recibe elogios por impactante motivo

'Al fondo hay sitio' sigue siendo una de las series preferidas del público peruano, que en esta semana vivió capítulos de infarto luego que el personaje de Alessia no se casara con Juan Pablo. Es así, que la actriz, Karime Scander, fue elogiada en TikTok, luego de que Giovanni Ciccia filtrará el detrás de cámara de la escena.

La joven actriz, Karime, se ha convertido en protagonista de 'AFHS' y durante los últimos episodios, toda la atención está centrada en la vida sentimental de su personaje, quien anhela estar nuevamente con Jimmy, pero todo se complica por su compromiso con Yesenia. Mira el video viral de redes sociales:

En el clip de TikTok se puede apreciar que Giovanni Ciccia y Karime Scander se encuentran en sus respectivas ubicaciones para grabar la entrada al altar, pero segundos antes, la actriz no puede parar de reír; sin embargo, sorprende a todos al controlar sus emociones y menciona su diálogo sin mayor complicación.

Este accionar de la artista peruana ha desatado una ola de comentarios en las redes, puesto que pese a la incontrolable risa, a poco de comenzar a grabar una escena complicada, puesto que en esta se arrepiente de su matrimonio con Juan Pablo, Karime logró cambiar de expresión en instantes.

"Yo no podría calmar la risa", "Por un momento pensé que seguía riéndose, es más, me contagió la risa, pero al verla tan calmada lo viví como si fuese real. Excelente", "Qué brava para pasar de una emoción a otra tan rápido", "Se nota cuando eres una profesional, si cambio de actitud con la escena es increíble", "Cómo es posible que esté en una risa y puede calmarse al toque", indicaron los internautas.

Los seguidores de 'Al fondo hay sitio' están expectantes de lo que sucederá en la serie, puesto que el personaje de Alessia busca cercanía con Jimmy, interpretado por Jorge Guerra, quien se ha comprometido con su novia. Esta noticia destroza a la menor de los Montalbán, ¿qué pasará ahora? Se descubrirá en los siguientes capítulos.