- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Alianza Lima
- Barcelona vs Atlético
- Venezuela vs Perú
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Frases por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad hoy, 3 de diciembre: 30 textos lindos para compartir
Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, creado por la ONU para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha creada por la ONU para promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras que aún enfrentan millones de personas en el mundo. Es un día que invita a reflexionar sobre la importancia de construir sociedades más accesibles, empáticas y respetuosas con la diversidad humana.
En 2025, el concepto de inclusión continúa evolucionando: más instituciones apuestan por espacios accesibles, tecnologías adaptadas y programas que promueven una participación equitativa. Sin embargo, los especialistas recuerdan que los retos persisten y que aún existe brecha en educación, trabajo y movilidad para miles de personas con discapacidad.
PUEDES VER: ¡Bienvenido, diciembre 2025! Las mejores frases y mensajes para recibir el último mes del año
Compartir frases por el Día de las Personas con Discapacidad se ha convertido en una acción frecuente en redes sociales, escuelas y centros laborales. Son mensajes breves que ayudan a difundir conciencia, sensibilizar y reforzar valores clave como el respeto, la empatía y la igualdad.
Este 3 de diciembre, miles de ciudadanos y organizaciones utilizarán diferentes plataformas para visibilizar las capacidades, talentos y derechos de las personas con discapacidad. En ese contexto, estas frases buscan inspirar, acompañar y recordar que la inclusión es una tarea colectiva que empieza con pequeños gestos diarios.
30 frases por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2025
- “La discapacidad no limita los sueños; limita la falta de oportunidades.”
- “La inclusión comienza cuando dejamos de ver diferencias y empezamos a ver personas.”
- “Todos tenemos habilidades únicas: la diversidad nos fortalece.”
- “El respeto es accesibilidad emocional.”
- “No es discapacidad, es diversidad humana.”
- “Una sociedad inclusiva es una sociedad más justa.”
- “La empatía abre puertas que las barreras cierran.”
- “La fuerza está en quienes nunca dejan de intentarlo.”
- “La accesibilidad no es un favor, es un derecho.”
- “Las barreras más grandes son las que aún existen en la mente.”
- “La igualdad se construye reconociendo y respetando las diferencias.”
- “Nada sobre nosotros sin nosotros.”
- “La verdadera inclusión no es integrar, es pertenecer.”
- “Los derechos no se piden: se cumplen.”
- “La discapacidad no define a una persona, sus acciones sí.”
- “Una comunidad accesible es una comunidad para todos.”
- “Hablar de discapacidad es hablar de derechos humanos.”
- “La inclusión es tarea de todos, todos los días.”
- “Eliminar barreras es crear oportunidades.”
- “El futuro es inclusivo o no será.”
- “No necesitamos compasión, necesitamos respeto y oportunidades.”
- “La diversidad nos enseña que no existe una única forma de ser.”
- “Escuchar es el primer paso para incluir.”
- “Las personas no son el problema; el entorno no accesible sí lo es.”
- “Celebrar la diversidad es celebrar la humanidad."
- “Un mundo inclusivo se construye con pequeñas acciones diarias.”
- “La discapacidad es solo una característica, no un límite.”
- “Educar en inclusión transforma generaciones.”
- “La igualdad se practica, no se declara.”
- “Ser diferente no es un defecto: es una forma más de ser humano.”
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90