Este martes 25 de noviembre se recuerda una de las fechas más importantes del calendario global: el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La jornada busca visibilizar todas las formas de agresión que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en el mundo y reforzar el llamado urgente a la acción.

En el Perú, esta fecha cobra especial relevancia debido al incremento de denuncias por violencia física, psicológica y sexual reportadas en los últimos años. Las organizaciones públicas y privadas intensifican sus campañas para promover la prevención, el acompañamiento y la denuncia oportuna.

La conmemoración también marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña mundial impulsada por la ONU que se extenderá hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Diversas instituciones realizarán actividades, marchas y eventos informativos durante estas semanas.

30 frases para conmemorar este día

Ni una menos: la vida de cada mujer importa.

25 de noviembre: levantemos la voz por quienes no pudieron hacerlo.

La violencia no es amor, es un delito.

Que ninguna mujer viva con miedo.

Romper el silencio también salva vidas.

La violencia contra la mujer no tiene justificación.

El respeto es la base de una sociedad justa.

Escuchar, creer y acompañar: así empieza el cambio.

Tu voz puede ser la fuerza que otra mujer necesita.

El machismo mata: erradiquémoslo.

Cuidar a las mujeres es cuidar el futuro.

Todas las mujeres merecen vivir libres de violencia.

La igualdad se construye todos los días.

No estás sola: pedir ayuda es un acto de valentía.

El silencio protege al agresor, no a la víctima.

Una sociedad segura empieza por respetar a sus mujeres.

El amor no duele: si duele, no es amor.

Ni golpes que hieran, ni palabras que destruyan.

Una vida sin violencia es un derecho, no un privilegio.

25N: que el mundo se tiña de naranja por la igualdad.

Acompañemos a las mujeres para que vivan, crezcan y sueñen en libertad.

La violencia contra la mujer no es un problema privado, es social.

Creerles a las víctimas es el primer paso para protegerlas.

Educar en igualdad es prevenir la violencia.

La lucha contra la violencia empieza en casa.

No seas cómplice: denuncia la violencia.

La vida de una mujer vale más que cualquier silencio.

Merecemos un mundo donde vivir no sea un acto de valentía.

Cada 25 de noviembre nos recuerda que la lucha sigue.

Por todas las que ya no están y por todas las que seguimos aquí: nunca más violencia.

Líneas y canales de ayuda en el Perú