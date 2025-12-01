Memes de inicio de diciembre 2025: estas son las imágenes más divertidas para compartir con tu familia y amigos
Hoy lunes inició el mes de diciembre, fecha de celebraciones por fiestas de fin de año. Recibe esta fecha con los mejores y los más divertidos memes.
1 de 10
2 de 10
El inicio del mes de diciembre dio paso a terribles memes y aquí verás los mejores. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
El inicio del mes de diciembre dio paso a terribles memes y aquí verás los mejores.
3 de 10
La llegada de diciembre trae consigo todo tipo de reacciones. Los memes son los mejores. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
La llegada de diciembre trae consigo todo tipo de reacciones. Los memes son los mejores.
4 de 10
Las canciones de Mariah Carey son muy populares en estas fechas. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Las canciones de Mariah Carey son muy populares en estas fechas.
5 de 10
El año se fue 'volando' y los memes no perdonan. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
El año se fue 'volando' y los memes no perdonan.
6 de 10
Este lunes es el primer día del mes y hay expectativa por las fiestas de fin de año. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Este lunes es el primer día del mes y hay expectativa por las fiestas de fin de año.
7 de 10
Alguno se alistan para la celebración de fin de año, pero todo deberá ser con cautela. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Alguno se alistan para la celebración de fin de año, pero todo deberá ser con cautela.
8 de 10
El aguinaldo es uno de los pagos más esperados por los trabajadores. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
El aguinaldo es uno de los pagos más esperados por los trabajadores.
9 de 10
Navidad es sinónimo de decoraciones y muchos ya alistan para recibir esta fecha. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Navidad es sinónimo de decoraciones y muchos ya alistan para recibir esta fecha.
10 de 10
El Grinch es un personaje clave en estas fechas. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
El Grinch es un personaje clave en estas fechas.
La llegada de diciembre alegró a miles de cibernautas. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
La llegada de diciembre alegró a miles de cibernautas.
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
Comprar
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90