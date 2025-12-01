Memes de inicio de diciembre 2025: estas son las imágenes más divertidas para compartir con tu familia y amigos

Hoy lunes inició el mes de diciembre, fecha de celebraciones por fiestas de fin de año. Recibe esta fecha con los mejores y los más divertidos memes.

1 de 10

El inicio del mes de diciembre dio paso a terribles memes y aquí verás los mejores. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero El inicio del mes de diciembre dio paso a terribles memes y aquí verás los mejores.

2 de 10

La llegada de diciembre trae consigo todo tipo de reacciones. Los memes son los mejores. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero La llegada de diciembre trae consigo todo tipo de reacciones. Los memes son los mejores.

3 de 10

Las canciones de Mariah Carey son muy populares en estas fechas. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero Las canciones de Mariah Carey son muy populares en estas fechas.

4 de 10

El año se fue 'volando' y los memes no perdonan. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero El año se fue 'volando' y los memes no perdonan.

5 de 10

Este lunes es el primer día del mes y hay expectativa por las fiestas de fin de año. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero Este lunes es el primer día del mes y hay expectativa por las fiestas de fin de año.

6 de 10

Alguno se alistan para la celebración de fin de año, pero todo deberá ser con cautela. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero Alguno se alistan para la celebración de fin de año, pero todo deberá ser con cautela.

7 de 10

El aguinaldo es uno de los pagos más esperados por los trabajadores. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero El aguinaldo es uno de los pagos más esperados por los trabajadores.

8 de 10

Navidad es sinónimo de decoraciones y muchos ya alistan para recibir esta fecha. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero Navidad es sinónimo de decoraciones y muchos ya alistan para recibir esta fecha.

9 de 10

El Grinch es un personaje clave en estas fechas. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero El Grinch es un personaje clave en estas fechas.

10 de 10