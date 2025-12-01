0

Memes de inicio de diciembre 2025: estas son las imágenes más divertidas para compartir con tu familia y amigos

Hoy lunes inició el mes de diciembre, fecha de celebraciones por fiestas de fin de año. Recibe esta fecha con los mejores y los más divertidos memes.

Daniel Robles
1 de 10
El inicio del mes de diciembre dio paso a terribles memes y aquí verás los mejores.
El inicio del mes de diciembre dio paso a terribles memes y aquí verás los mejores. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
El inicio del mes de diciembre dio paso a terribles memes y aquí verás los mejores.
2 de 10
La llegada de diciembre trae consigo todo tipo de reacciones. Los memes son los mejores.
La llegada de diciembre trae consigo todo tipo de reacciones. Los memes son los mejores. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
La llegada de diciembre trae consigo todo tipo de reacciones. Los memes son los mejores.
3 de 10
Las canciones de Mariah Carey son muy populares en estas fechas.
Las canciones de Mariah Carey son muy populares en estas fechas. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Las canciones de Mariah Carey son muy populares en estas fechas.
4 de 10
El año se fue 'volando' y los memes no perdonan.
El año se fue 'volando' y los memes no perdonan. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
El año se fue 'volando' y los memes no perdonan.
5 de 10
Este lunes es el primer día del mes y hay expectativa por las fiestas de fin de año.
Este lunes es el primer día del mes y hay expectativa por las fiestas de fin de año. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Este lunes es el primer día del mes y hay expectativa por las fiestas de fin de año.
6 de 10
Alguno se alistan para la celebración de fin de año, pero todo deberá ser con cautela.
Alguno se alistan para la celebración de fin de año, pero todo deberá ser con cautela. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Alguno se alistan para la celebración de fin de año, pero todo deberá ser con cautela.
7 de 10
El aguinaldo es uno de los pagos más esperados por los trabajadores.
El aguinaldo es uno de los pagos más esperados por los trabajadores. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
El aguinaldo es uno de los pagos más esperados por los trabajadores.
8 de 10
Navidad es sinónimo de decoraciones y muchos ya alistan para recibir esta fecha.
Navidad es sinónimo de decoraciones y muchos ya alistan para recibir esta fecha. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
Navidad es sinónimo de decoraciones y muchos ya alistan para recibir esta fecha.
9 de 10
El Grinch es un personaje clave en estas fechas.
El Grinch es un personaje clave en estas fechas. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
El Grinch es un personaje clave en estas fechas.
10 de 10
La llegada de diciembre alegró a miles de cibernautas.
La llegada de diciembre alegró a miles de cibernautas. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
La llegada de diciembre alegró a miles de cibernautas.
COMPARTIR
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Lotería de Boyacá: ÚLTIMO RESULTADO sábado 29 de noviembre

  2. 'Chavín de Huántar, El Rescate del Siglo': ¿película peruana llegará a Netflix?

  3. Grupo Frontera 2026 en Lima: fecha, cuándo inicia la preventa en Teleticket y precios de entradas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano