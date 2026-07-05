"Esto es Guerra" lidera el rating y reafirma su dominio en la televisión nacional

El reality de competencia Esto es Guerra volvió a imponerse en la sintonía televisiva y se consolidó como el programa en vivo más visto del país, tras registrar 22.4 puntos de rating en su última emisión del pasado martes.

Con este resultado, el espacio de competencia no solo lideró la audiencia, sino que además superó a la transmisión del partido entre Francia y Senegal por la Copa Mundial 2026, que alcanzó 22.3 puntos, quedando en segundo lugar. Más atrás se ubicaron la teleserie Al fondo hay sitio con 19.4 puntos y Señora del destino con 17.2.

El reciente episodio de Esto es Guerra: Desafío 14 también generó expectativa por el regreso de Patricio Parodi y Said Palao, quienes retornaron al programa tras una decisión del Tribunal, provocando sorpresa entre los competidores y seguidores del reality.

Con 14 temporadas al aire, el programa producido por Pro TV se mantiene como el reality de mayor permanencia en la televisión nacional, sosteniendo su popularidad gracias a sus exigentes pruebas y constantes renovaciones de formato.

Además, el formato ha trascendido fronteras, dando origen a versiones internacionales como Guerreros México, Guerreros Puerto Rico, y adaptaciones en países como Bolivia, Panamá y Colombia. Actualmente, también se desarrolla una producción para TelevisaUnivision en Estados Unidos, donde incluso Nicola Porcella forma parte de la conducción.