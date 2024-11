Dragon Ball: ¿Cuál es el mejor juego de la saga? Lectores del portal VidaExtra lo aclaran

Dragon Ball Z: Budokai 3 fue unos de los títulos más recordados de la PS2.

"El mejor juego de Dragon Ball de la historia y que aún no ha sido superado Es el Dragon Ball Z Budokai 3, original de PS2 y su remasterización en PS3 Hechos, no opiniones... Un buen rooster, sin personajes repetidos, buen sistema de combate y uno de los mejores modos historia de la franquicia ever", expresó otro comentario con alto puntaje.