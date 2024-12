Nicola Porcella tras dar negativo a la COVID-19: "Empezamos con buenas noticias"

El actual capitán de Los leones en Guerreros 2021 , Nicola Porcella , no dudó en mostrar su felicidad en las redes sociales tras mostrar una prueba en la que mostraba haber superado a la COVID-19 .

(Foto: Instagram Nicola Porcella)

“Quiero contarles que he salido positivo al COVID-19. A pesar de estar vacunado con ambas dosis, sabemos que la vacuna no evita un contagio, sino una complicación… Me verán volver más fuerte que antes”, manifestó en aquel momento.