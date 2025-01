Guty Carrera demanda a Alejandra Baigorria por acusarlo de agresión

“Si alguien para victimizarse aprovecha su condición de mujer, porque no le gustó cómo manejaste la relación o no estuvo de acuerdo en cómo se terminó, se inventó algo. Porque la justicia ha dicho que no es verdad y ha perjudicado de alguna manera. Hay gente que se va a quedar con la idea de que Guty es un agresor, lo que debería hacer y cualquiera, me incluyo, es contrademandar”, indicó Rodrigo González.