Jesús Alzamora anuncia nuevo programa con emotivo mensaje: "Mucho orgullo y felicidad"

¡Emoción al tope! Jesús Alzamora no pudo ocultar más su felicidad y le comunicó a sus miles de seguidores en redes sociales que estrenará un nuevo programa en los próximos días, el cual se llamará La Lengua .

Publicación de Jesús Alzamora. Fuente: Instagram.

Como se recuerda, Jesús Alzamora estuvo a cargo de la conducción de Aprendo en casa durante el inicio de la pandemia, pero fue duramente criticado por miles de usuarios. Ante ello, el artista respondió de la siguiente manera: "No daré clases, no estoy preparado para eso, no soy docente, soy comunicador y estoy difundiendo un mensaje para que más gente se entere y sume a sus niños a esta buena iniciativa en tiempos difíciles".