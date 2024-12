Roger del Águila revela por qué acepto conducir remake de 'Habacilar': "La gente me quiere"

“Mucha gente pensaba que estaba loco. Incluso, Mariana cuando me llamó, me preguntó si estaba bien o loco. Simplemente conversamos y yo feliz. Es un momento muy importante porque la gente está estresada en sus casas, no salen o están tristes por las pérdidas que hay en la pandemia. Entonces, por ahí me agarró. Me dijo ‘sabemos de tu corazoncito, vamos a regalar dinero’. ‘Perfecto, voy’, le dije”, afirmó.