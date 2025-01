Bárbara Mori reveló detalles de su separación con Sergio Mayer

Los actores se llevaban 11 años de diferencia cuando tuvieron a su primer hijo.

"Cuando tomé la decisión de separarme, yo era súper infeliz, y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo que yo viví: separación de tus papás. Me di cuenta que no iba a ser feliz, él me veía todos los días y yo quería que me viera bien", expresó la protagonista de película 'Treintona, Soltera y Fantástica'.