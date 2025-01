Andrea San Martín denuncia a su maquilladora en redes: "No es una persona de fiar"

“Mi Instagram no es una página de relleno para beneficio propio y si soy tan cuidadosa es por respeto justamente a mi gente que cree en mí y mi palabra frente a un servicio. Este último inconveniente no fue directamente conmigo, pero sí se me involucró, sin embargo, lo bueno de esto es que nos ayudó a llegar con una verdad que desde hace años vino siendo oculta y aunque no pienso entrar en detalles, ya que esta persona en una reunión privada admitió su responsabilidad y pidió disculpas, he decidido retirarla de nuestro círculo de confianza”, escribió al inicio del informe.