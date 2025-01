Melissa Paredes enloquece con ingreso de Anthony a EEG: "¡Para que hablen con ganas!"

La nueva temporada de Esto es Guerra no deja de sorprender. En la edición del martes 22 de febrero, Anthony Aranda fue presentado como nuevo participante de EEG y su novia Melissa Paredes no dudó en pronunciarse.

"Yo soy un hombre de retos, es un gran día para mí, para dejar todo en la cancha (…) No fueron mis palabras que no quiera estar en televisión, es más a mí me conocieron en la TV, antes estuve en otro programa, es parte de mi rubro", indicó.