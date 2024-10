Magaly critica a Deyvis por no publicar fotos de la portada en 'Cosas': "Se ha lavado las manos"

Luego de los conflictos en los que se vieron envueltos hace unas semanas, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez presentaron a su bebé en sociedad , sin embargo algunas acciones no fueron del agrado de Magaly Medina, quien enfureció contra el cantante por exponer a su novia a que reciba malos comentarios en redes.

Durante la emisión de 'Magaly TV La Firme', la conductora opinó sobre la portada que la pareja protagonizó en la revista 'Cosas', sin embargo, esta vez se acusó a Deyvis de no atreverse a poner las fotos de su familia por temor a las críticas.

"Lo que me resulta extraño es que Deyvis no pone nada en sus fotos fijas. Todos han puesto la portada de Cosas. Tal vez no quiere arriesgarse a que la gente le ponga feos comentarios, pero yo creo que uno tiene que apechugar porque si ya te arriesgaste en hacer una portada así, entonces tienes que apechugar a que la gente quiera comentarte”, expresó.