Tracy sobre fin de 'Esto es Habacilar': "Apostaron con EEG, les daba mayor seguridad"

"Yo creo que los chicos esperaban el Habacilar de hace 'cuchumil' años, pero todo eso lo han plasmado en los comentarios. La energía del programa ya no estaba envuelto en buenos comentarios y había que darle un corte a eso", precisó.

"Además, me imagino que el canal exigía más rating y creían que en perspectiva no iba a seguir subiendo aunque no estaba mal, terminamos con 13. Quizás la proyección era otra y apostaron por Esto es Guerra, como siempre, porque eso les da mayor seguridad al final es lo que la gente quiere", agregó la exmodelo.