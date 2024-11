Pasajeros insultan a Nicola Porcella por saltarse la cola de Migraciones

De acuerdo con el ex 'Capitán histórico', todo ocurrió luego de que el mismo personal de Migraciones lo hiciese pasar, lo cual molestó a los pasajeros, quienes insultaron al ex EEG y Guerreros 2020.

"Estaba en la cola de Migraciones haciendo mi cola solito, no conocía a nadie, y una chica se me acerca y me dice 'Hola, Nicola, ¿cómo estás, quieres pasar?', 'ah, ya', le digo, 'normal', y paso con los dos chicos que estaban a mi lado", se defendió.