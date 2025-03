El FUERTE MENSAJE del hermano de Christian Cueva tras difusión del ampay de Pamela López: "¿Hasta cuándo hay que esperarte?"

Hace unos días, salió a la luz el ampay de Pamela López, quien fue captada besándose con un integrante de la orquesta 'Combinación de la Habana', Paul Michael. Pese a que su ex pareja, Christian Cueva no se ha pronunciado al respecto, su hermano se encargó de enviar un curioso mensaje que llamó la atención de mucho en las redes sociales.

"Tú solo te sacas de la Selección, no solo lo digo yo, sino el man que hizo este video. ¿Hasta cuándo hay que esperarte? No seas pendejo, enano, la firme", fue el duro comentario que le dedicó Marcial Cueva a su hermano; no obstante, hasta el momento, el jugador no se ha pronunciado públicamente.