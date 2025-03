Melissa Klug confiesa que Cueva sí la coqueteó y da detalles sobre el mensaje de la "cosita"

Melissa Klug se sentó una vez más en el Sillón Rojo de El Valor de la Verdad y, de inmediato, no se guardó nada lanzando certeros dardos contra Pamela López quien dejó entrever que la la "blanca de Chucuito" y Christian Cueva habrían tenido una relación íntima.

Cuando se lanzó la segunda pregunta si es que Christian Cueva había coqueteado con ella, la expareja de Jefferson Farfán contestó que "Sí" y, de inmediato, se dio el tiempo para aclarar sobre el incidente de la "cosita" apelando al sarcasmo.

"Sí lo hizo esa vez que la señora leyó, según ella, la sábana de conversaciones que había. Creo que no habló de la sabana porque no le convenía. No hay una conversación fluida. Yo te voy a mostrar la sábana", comenzó así Melissa Klug.

Entre risas, la empresaria mostró los pantallazos donde indica: "El 30 de noviembre de 2017 me responde una historia. Fue algo de que ya no estoy en una edad para mendigar amistades ni nada, y él responde a mi historia: 'agárrame, entonces' y manda tres besitos. Le respondo el 1 de diciembre y le respondo: 'Y no te suelto'".

Y continúa: "El primero de diciembre, y lo pueden decir muchas personas, él era el galán de barrio, en su momento de tragos me pone 'te adoro mi amor', 'quiero', puede querer a la mujer que quiera. 'Quiero', ni siquiera sabe cómo escribir.. estaba en tragos, obviamente. Él me lo escribe el primero de diciembre y le respondo el dos de diciembre. No era mi prioridad responderle".

Entonces, Melissa Klug explica cuál es la "cosita" a la que se refería el actual jugador de Cienciano del Cusco y pareja de la cumbiambera Pamela Franco, pero primero hace una aclaración sobre Pamela López:

"La siguiente, la famosa frase con que se ha sentado en todos los canales a facturar con eso, porque ha ganado un montón de plata la López. Él me pone la famosa frase 'es mía esa cosita o no'. ¿Tú crees que voy a subir una historia mostrando mi cosita? Él me está respondiendo una historia".