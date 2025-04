Olenka Mejía confirma que ENCARÓ a Piero Quispe por embarazo de su pareja: "¿Por qué me lo ocultaste?

"Yo estaba indignada porque le dije: 'oye huev…, si quieres volver conmigo y me buscas siempre a mí y me mandas pasajes, si quieres que vaya, si quieres verme y todo… ¿qué chu… haces embarazando a una flaca? Y peor, ya dio a luz", comentó, dejando clara su indignación.

Mejía pensó que las intenciones de Piero eras buenas y claro, pero tras enterarse de su relación con Cielo Berrios y su paternidad, todo cambió. "Por qué me ocultaste y él me dijo: tú lo sabrás en su momento, el hu#$ vino ese dia en noviembre… lo metí a mi carro y él habló conmigo y se puso a llorar", dijo.

Por último, la joven reveló que está recibiendo amenazas de parte de la esposa del manager de Piero Quispe. "Ella quería que yo le de tranquilidad a Piero y quería que yo me reúna con ella para firmar un contrato de confidencialidad donde yo no voy a hablar de Piero, sí a mi me entrevistan o algo", contó.