Brunella Torpoco conquista los Premios Heat 2026 y se consagra como Mejor Artista de Salsa

La música peruana vuelve a destacar a nivel internacional. Brunella Torpoco se coronó ganadora de los Premios Heat 2026 en la categoría Mejor Artista de Salsa, imponiéndose ante reconocidos exponentes del género y llevando el nombre del Callao a lo más alto de la escena musical.

Visiblemente emocionada, la cantante chalaca recibió el galardón y dedicó unas palabras de agradecimiento a Dios, su familia y su equipo de trabajo. "Soy del Perú y del rico Chimpún Callao. Este premio se lo dedico a Dios, por Él estoy cumpliendo todos mis sueños", expresó durante la ceremonia. Además, confesó que todavía no podía creer el importante reconocimiento que acababa de recibir.

El triunfo de Brunella tiene un significado especial, pues competía en una de las categorías más disputadas de la premiación. Entre sus nominados figuraban grandes referentes de la salsa como Grupo Niche, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y Yiyo Sarante, entre otros artistas internacionales.

Al conocer que era la ganadora, la intérprete no pudo contener las lágrimas. Su reacción reflejó la emoción de alcanzar un nuevo logro después de años de esfuerzo, perseverancia y dedicación a su carrera musical, con la que ha conseguido ganarse un espacio entre las principales voces de la nueva generación de la salsa.

Entre sus canciones más populares destacan 'Honda - Costumbres', 'Mix Guarachas', 'Otro ocupa mi lugar' y 'Así fue', temas que han contribuido a consolidar su presencia en la música tropical y a conquistar seguidores dentro y fuera del Perú.

Brunella Torpoco celebrará su aniversario con grandes invitados

Tras este importante reconocimiento internacional, la artista se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su trayectoria musical. La cita será el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, donde ofrecerá un espectáculo junto a destacadas figuras de la música.

La celebración contará con la participación de artistas como La India, Tony Succar, Mimy Succar, Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band, quienes acompañarán a la salsera peruana en una noche especial para festejar su carrera y sus éxitos.