- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs ADT
- Real Madrid vs Valencia
- Cienciano vs Huancayo
- Melgar vs Juan Pablo
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
Brunella Torpoco conquista los Premios Heat 2026 y se consagra como Mejor Artista de Salsa
La cantante dedicó su importante reconocimiento a Dios, su familia y equipo de trabajo. Además, logró imponerse a reconocidos exponentes de la salsa internacional.
La música peruana vuelve a destacar a nivel internacional. Brunella Torpoco se coronó ganadora de los Premios Heat 2026 en la categoría Mejor Artista de Salsa, imponiéndose ante reconocidos exponentes del género y llevando el nombre del Callao a lo más alto de la escena musical.
Visiblemente emocionada, la cantante chalaca recibió el galardón y dedicó unas palabras de agradecimiento a Dios, su familia y su equipo de trabajo. "Soy del Perú y del rico Chimpún Callao. Este premio se lo dedico a Dios, por Él estoy cumpliendo todos mis sueños", expresó durante la ceremonia. Además, confesó que todavía no podía creer el importante reconocimiento que acababa de recibir.
El triunfo de Brunella tiene un significado especial, pues competía en una de las categorías más disputadas de la premiación. Entre sus nominados figuraban grandes referentes de la salsa como Grupo Niche, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves y Yiyo Sarante, entre otros artistas internacionales.
Al conocer que era la ganadora, la intérprete no pudo contener las lágrimas. Su reacción reflejó la emoción de alcanzar un nuevo logro después de años de esfuerzo, perseverancia y dedicación a su carrera musical, con la que ha conseguido ganarse un espacio entre las principales voces de la nueva generación de la salsa.
Entre sus canciones más populares destacan 'Honda - Costumbres', 'Mix Guarachas', 'Otro ocupa mi lugar' y 'Así fue', temas que han contribuido a consolidar su presencia en la música tropical y a conquistar seguidores dentro y fuera del Perú.
Brunella Torpoco celebrará su aniversario con grandes invitados
Tras este importante reconocimiento internacional, la artista se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su trayectoria musical. La cita será el próximo 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, donde ofrecerá un espectáculo junto a destacadas figuras de la música.
La celebración contará con la participación de artistas como La India, Tony Succar, Mimy Succar, Marisol, Lucía de la Cruz, Mimi Ibarra, Bartola y La Caro Band, quienes acompañarán a la salsera peruana en una noche especial para festejar su carrera y sus éxitos.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90