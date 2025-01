Voy con la de Macarena: Así se pronunció Macarena Vélez sobre el 'ampay' del defensa Víctor Salas / Foto: Instagram

"¡Que algo quede claro! ¡Yo jamás me sentí en ninguna relación! Bueno, me enteré de que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación. Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasas y cada quien es dueño de sus actos", colocó Vélez en un primer momento.