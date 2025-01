Familia muestra como vive en 'mini' departamento y genera revuelo en redes - VIDEO

El creciente número de población en Asia ha obligado a muchas personas vivan en departamentos pequeños. Sin embargo, hay una familia en particular que prácticamente vive en una 'casa de muñecas' y sus videos se han convertido en virales en las redes sociales .

Habitaciones, baño, cocina, sala e incluso una terraza donde no solo se sientan a ver la calle, sino que también tienden su ropa. Y que esta vivienda a simple vista parece una 'casa de juegos para niños pequeños', pero en realidad esta familia habita ahí.

Y es tan pequeña que lo primero que deben hacer al entrar a ella, es agacharse para no golpearse la cabeza y así en esa postura caminan por todo el departamento. En diferentes videos de se puede apreciar como cocinan, ven televisión, duermen e incluso se bañan en esa mini casa.

La cuenta de TikTok ya tiene más de 454 mil seguidores y el video ya alcanzará a los 6 millones de 'Me Gusta'. Como era de esperarse, los internautas no tardaron en comentar este peculiar hecho señalando que la familia tendría severos problemas de la espalda en un futuro.

"¿Realmente viven así?, me dio dolor de espalda solo verlo", "¿Por qué la casa tan chiquita?", "La casa perfecta para una persona con dificultad de crecimiento", "¡ Dios mío me muero solo de ver lo pequeño... me ahogoooo!" son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.