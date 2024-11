TikTok: Perrito es viral tras hacer notar su aburrimiento al bailar junto a su dueña - VIDEO

¡No se lo esperaba! Una joven se animó a grabar a su perro para hacer una coreografía para Tik Tok , pero no imaginó que este iba a mostrar una cara de desconcierto llegándose hacer viral . Al parecer, estaba cansado de grabar varias veces durante el día.

Las mascotas se han convertido en los principales protagonistas de miles de videos que se publican a diario en redes sociales. Sin embargo, son los propios dueños de estos engreídos de casa que no dejan de grabar sus curiosas escenas que logran convertirse en virales.

Pero en este video viral ocurrió todo lo contrario un perrito llamó la atención de los cibernautas no por su carisma, ni felicidad, sino por su cara de aburrimiento. Al parecer, el peludito ya estaba cansado de que su cuidadora grabara muchos clips de sus bailes junto a él.

Como ve en el clip, el animalito no pudo disimular su hastío cuando su dueña lo tomaba por sus patitas delanteras para organizar una coreografía. El can mantenía una mirada perdida, lo que generó que los usuarios cuestionaran que los propietarios obligaran a sus mascotas a realizar actividades que no les gusta.