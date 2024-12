Spider-Man: Kirsten Dunst quiere volver a interpretar a MJ

' Spider-Man 3: No way Home ' fue un éxito en taquilla. Y es que, a pesar del aumento en casos de ómicron, la película de Marvel y Sony se posicionó como la más vista del 2021 y una de las de mayor recaudación en el UCM.

Además de ahondar en el Multiverso (concepto abordado en Loki y What If), otro de los factores del éxito de la cinta del Hombre Araña fue incluir a Tobey Maguire y Andrew Garfield, dos actores que se pusieron el uniforme de Spider-Man años atrás.

"Vi un vídeo que me enviaron donde se veía la reacción de la gente viendo ‘Spider-man: No Way Home’ y dije ¡Oh Dios mío! Era genial, la gente necesita estas alegrías en estos tiempos, más que nunca. Estaría más que dispuesta a volver, por supuesto. Me han preguntado sobre eso un par de veces. Eso es obvio. Fue una gran parte de mi carrera y de mi vida", indicó Dunst a la revista.