Uncharted: Tom Holland se convierte en un experto en coctelería y artes marciales - VIDEO

Cabe indicar, que la escena del bar no es la más difícil de la película, pues solo tenemos que recordar donde Holland es sacado de la parte trasera de un avión en pleno vuelo después de que su tobillo se enredara.

“Estaba como a cien metros en el aire, atado a una caja que giraba, y luego básicamente me aguantaba hasta que me tiraba. Y era realmente aterrador, pero creo que ese nivel de miedo simplemente hace que la escena sea mucho más auténtica. Es la secuencia de acción más difícil que he hecho”, contó