Netflix: Conoce las películas y series que serán retiradas en marzo

Así como muchas series y películas nuevas a llegan Netflix este marzo para seguir entreteniéndonos, hay otras que si no las has visto, pues ya es hora de que lo hagas porque en pocos días dejarán de estar en la parilla de la plataforma.

No esperes a que sea demasiado tarde y no ya puedas disfrutar de diversos títulos que quizá alguna vez quisiste ver pero lo olvidaste o películas que tal vez no sabías que estaban en el catálogo de la plataforma de streaming.