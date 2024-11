Buenas noticias para Disney Plus: se adelanta el estreno de 'Star Wars: Skeleton Crew'

Anteriormente, la serie estaba prevista para estrenarse el 3 de diciembre en la plataforma streaming . No obstante, ahora Disney+ ha fijado su fecha de estreno para el 2 de diciembre a las 6:00 p. m en Estados unidos , hora del Pacífico, o a las 9:00 p. m ., hora del Este . Cabe mencionar que 'Star Wars: Skeleton Crew' se sitúa en el mismo período de tiempo que The Mandalorian .

Sin embargo, hay indicios de que su personaje está relacionado con algo más complejo, como suele ocurrir normalmente en este tipo de contenidos. Cabe mencionar que esta serie toma lugar cinco años después de Retorn of the Jedi . Siendo así, los únicos Jedi que existen se relacionan con los Skywalker , salvo excepciones. Law puede ser uno de ellos.

‘Star Wars: Skeleton Crew’ está orientada a los niños, algo que no ha sucedido desde Andor y The Acolyte, los proyectos recientes de Stars Wars. Jon Watts, el creador, asegura que esta es una forma de llegar a nuevos fans que no poseen un conocimiento previo de la trama galáctica.